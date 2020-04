Christian Gourcuff: «Le foot devrait se calquer sur l'année civile»

L’entraîneur du FC Nantes défend l’idée d’une reprise du Championnat de France de football (Ligue 1) en septembre et voudrait commencer la saison suivante en février. Pour lui, reprendre avant l'été ne répond qu'à une logique économique, alors que l’évolution de la pandémie de coronavirus fait rage.

Le scenario imaginé par la Ligue de football professionnel (LFP) française a du plomb dans l’aile. Reprendre la Ligue 1 en juin paraît de plus en plus compliqué, au vu du contexte sanitaire et du nombre d’opposants à ce calendrier. Christian Gourcuff en fait partie : il est favorable à une reprise de la saison 2019-2020 en septembre. Et l’entraîneur du FC Nantes espère que les matches se dérouleront devant du public. Il a répondu aux questions d’Eric Chaurin.

RFI : Christian Gourcuff, le syndicat des footballeurs, l’UNFP, via son président Sylvain Kastendeuch, ou encore celui des entraîneurs, l’UNECATEF, par le biais du président Raymond Domenech, ont exprimé récemment leur inquiétude quant à une reprise prématurée de la saison de football. Quelle est votre position dans ce débat ?

Christian Gourcuff : On émet beaucoup d’hypothèses sans avoir tous les éléments. Ce qui prévaut, c’est la maîtrise de la crise sanitaire. Il n’y a que les scientifiques qui ont tous les éléments, et encore, ils n’ont pas beaucoup de certitudes. En ce qui concerne les suppositions sur la reprise du foot, on peut se placer sur des aspects purement économiques, ce qui est un peu le discours des dirigeants actuellement. C’est cet aspect-là qui prime, notamment sur la possibilité de récupérer les droits TV. C’est le fondement de leur réflexion. Ou alors, on prend un peu de recul et on profite de cette crise sanitaire pour penser différemment. […] C’est une réflexion que j’ai depuis longtemps : le foot, que je considère comme un sport d’été, devrait se calquer sur l’année civile. Pour des raisons pratiques, c’est difficile de passer d’une saison normale à une saison qui commence en janvier ou en février. Cette crise sanitaire permet justement de le faire. Pour moi, la solution serait de geler le foot tant que la crise sanitaire n’est pas passée. On peut estimer qu’au mois de septembre, on puisse retrouver des conditions normales. On pourrait profiter des mois de septembre, octobre et novembre pour terminer la saison, pour jouer les dix matches qu’il reste. Je pense qu’à ce moment-là, les stades seront ouverts, pas à huis-clos je l’espère, car c’est une aberration pour le foot. Et puis, on pourrait préparer la saison suivante, qui commencerait en février.

Reprendre en septembre, c’est également une piste évoquée par André Villas-Boas, l’entraîneur de Marseille, par le président de Nice, Jean-Pierre Rivière, ou encore par son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas. C’est une position assez révolutionnaire. Via un communiqué hier, la Ligue a tenu à rappeler qu’elle était favorable à une reprise potentielle le 17 juin. Pensez-vous que votre position est tenable ?

On n’émet que des hypothèses. Le président Rivière a été le premier à parler d’une reprise en septembre (dans L’Équipe, le 24 mars). À ce moment-là, ça paraissait être un peu trop révolutionnaire. Comme on voit que la crise sanitaire dure, c’est une position qui prend corps. Je pense que c’est la solution, si on ne revient pas à des aspects purement économiques. Le foot peut trouver des solutions facilement. Des problèmes juridiques se poseraient peut-être mais si tout le monde est prêt à faire des efforts, ça devrait le faire.

Pour vous, la seule raison d’une reprise avant l’été est économique ? Sur le plan sanitaire, il vaudrait mieux attendre ?

Oui, bien sûr. C’est pour récupérer les droits TV donc on va faire un championnat avec trois matches par semaine, même si rien n’est arrêté. Donc ça va être une compétition complètement tronquée. Sur le plan sportif, tout va être modifié. Jouer à huis-clos après une interruption comme celle-là, ça n’a pas beaucoup d’intérêt sportif.

Les joueurs sollicités par l’UNFP évoquent, dans une grande majorité, des inquiétudes assez fortes sur leur santé, à cause du coronavirus mais aussi en raison du risque de blessure.

Cela m’étonne un petit peu. C’est un argumentaire qui n’est pas très solide. Sur le plan de la maladie, les joueurs ne sont pas une population à risque, même si on ne sait jamais évidemment… Pour l’entourage, ça peut poser problème donc il faudrait bien sûr limiter les contacts avec un entourage large, notamment avec les personnes âgées. Le risque n’est pas énorme. Après, c’est la propagation du virus au sein de la population qui peut poser problème.

L’UEFA doit se prononcer jeudi sur le calendrier de la fin de saison. Tous les pays attendent cette décision avec impatience, notamment les Belges, qui souhaitaient arrêter leur Championnat, et les Allemands, qui envisagent de reprendre à partir du 9 mai. C’est une semaine clé pour le foot européen ?

Bien sûr, on attend tous avec impatience la décision de l’UEFA. La question est de savoir qui décide à la tête du foot. Cela devrait être des personnes ayant comme seule préoccupation le développement du sport et sa pratique dans les meilleures conditions. Malheureusement, on l’a vu au niveau de la FIFA, ce n’est pas toujours le cas. Ces décisions seront importantes mais je ne sais pas si ce seront les bonnes personnes qui les prendront.

