Rugby: le tirage de la Coupe du monde 2023 maintenu le 30 novembre (presse)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Covid-19 n'empêchera pas le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 de rugby: il aura lieu le 30 novembre comme prévu, à Paris ou "par visioconférence", a annoncé le directeur général de la compétition Claude Atcher mercredi au journal L'Equipe.

"La date du 30 novembre est gravée dans le marbre. Si la crise sanitaire est toujours conséquente et ne permet pas de rassemblement, on fera le tirage par visioconférence", a expliqué le patron du comité d'organisation du Mondial-2023 organisé en France.

Concernant le classement mondial qui sera pris en compte pour effectuer le tirage et répartir les douze équipes déjà qualifiées entre les trois premiers chapeaux, M. Atcher a évoqué trois scénarios.

Tous dépendront du fait que les prochaines tournées internationales (juillet et automne) et que les derniers matches du Tournoi des Six Nations pourront ou pas avoir lieu. Selon les cas, c'est soit le classement d'après Mondial-2019 (si rien ne peut se tenir) ou bien le dernier classement publié qui prévaudra.

"Cette question sera tranchée officiellement par un conseil d'administration de Rugby World Cup au mois de juin", a précisé M. Atcher.

Les équipes déjà assurées de leur place sont l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, la France en tant que pays hôte, la Nouvelle-Zélande, le pays de Galles, l'Angleterre, l'Irlande, l'Australie, le Japon, l'Ecosse, l'Argentine, les Fidji et l'Italie.

Huit autres équipes doivent encore décrocher leur qualification. Elles seront ensuite versées dans les pots 4 et 5.

© 2020 AFP