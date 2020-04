Reprise du football: L’UEFA se donne du temps

La confédération européenne de football (UEFA) a décidé finalement de ne pas imposer trop de contraintes aux différentes fédérations quant à la reprise des compétitions. La situation sanitaire relative à la pandémie de Covid-19 comporte encore trop d’incertitudes.

Le Comité exécutif (ComEx) de la confédération européenne de football (UEFA) n’a pas fait marche arrière. Mais après la visioconférence de ce 23 avril 2020, le ComEx n’a pas voulu sceller dans le marbre un calendrier qui pourrait vite être rendu caduc. En début de semaine pourtant, les dirigeants de l’UEFA avaient présenté leur plan aux 55 fédérations qui composent l’instance européenne. Il était question de finir à tout prix les championnats nationaux le 3 août, puis d’enchaîner sur les derniers tours de coupes d’Europe avec la finale de la Ligue Europa le 27 août et celle de la Ligue des champions le 29 août.

Ce calendrier reste celui qu’espère pouvoir tenir Aleksander Ceferin, le patron de l’UEFA, mais rien n’a donc été acté ce jeudi. Que faire en effet si les déconfinements et reprises d’activité qui se profilent dans les différents pays européens engendrent un rebond de la pandémie de Covid-19 ? L’UEFA a compris qu’à vouloir aller trop vite, elle risque de devoir revoir sa copie. Les grandes décisions sont donc renvoyées au prochain ComEx prévu le 27 mai.

Le Championnat d’Allemagne devrait reprendre le 9 mai

A ce moment-là, l’horizon sera peut-être un peu plus clair. Le championnat d’Allemagne (Bundesliga) devrait avoir repris. Les joueurs ont le droit de s’entraîner depuis le 20 avril et la date du 9 mai est avancée pour la reprise de la Bundesliga.

En Italie, en France, en Espagne ou en Angleterre en revanche, la situation est moins limpide. Dans ces pays le déconfinement doit s’opérer durant la première quinzaine du mois de mai, ce qui laisse une fenêtre pour la reprise des championnats début juin. En France, la Ligue 1 pourrait ainsi recommencer le 17 juin selon la Ligue. Mais là encore tout dépendra de l’évolution de la pandémie. L’UEFA veut se donner du temps.

Pas de sanction si un championnat ne reprend pas

L’instance dirigeante du foot européen a même ouvert la porte aux pays qui ne seront pas en mesure de terminer leurs championnats. Les Pays-Bas ont déjà annoncé que la saison ne reprendrait pas. La Belgique s’interroge. Là où l’UEFA parlait encore en début de semaine de sanctionner ceux qui ne reprendraient pas, un nouveau discours, plus à l’écoute des réalités sanitaires, fait consensus désormais. Il n’est plus question d’amendes et de sanctions. L’UEFA précise simplement que la procédure de sélection des clubs qualifiés pour les coupes d’Europe de la saison prochaine devra « être basée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ».

