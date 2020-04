Basket NBA: l’espoir nigérian Precious Achiuwa à la draft

Le Nigérian Precious Achiuwa, âgé de 20 ans, a annoncé son intention de s’inscrire à la session annuelle de recrutement (Draft) de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA). L’intérieur, qui mesure 206 cm et pèse 102 kg, a réalisé une saison remarquée en championnat universitaire, avec des moyennes par match de 15,8 points, 10,8 rebonds et 1,9 contre. Il évolue actuellement chez les Tigers de l’University of Memphis. La Draft NBA est pour l’heure prévue le 25 juin, mais pourrait être reportée à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.