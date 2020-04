MMA: l’UFC 249 programmée le 9 mai en Floride et à huis-clos

L’UFC 249, le prochain événement majeur en arts martiaux mixtes (MMA), organisé par la toute-puissante ligue de MMA l’Ultimate Fighting Championship (UFC), aura lieu le 9 mai à Jacksonville (Sud-Est des États-Unis), a annoncé l’UFC. Les combats, dont celui du Camerounais Francis Ngannou face à Jairzinho Rozenstruik, se disputeront sans spectateurs, en Floride, l’un des rares États à autoriser des compétitions sportives professionnelles. L'UFC 249 devait initialement avoir lieu le 18 avril à New York avec le combat Khabib Nurmagomedov-Tony Ferguson en affiche. Mais Nurmagomedov a décidé de rester en Russie et les autres combats ont été reportés à cause du Covid-19.