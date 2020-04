Basket NBA: le Camerounais Paul Eboua à la draft

Le Camerounais Paul Eboua, qui évoluait cette saison au VL Pesaro (Italie), va s’inscrire à la session annuelle de recrutement (draft) de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA), assure ESPN ce 25 avril 2020. L’ailier âgé de 20 ans a inscrit 7,4 points et capté 5,3 rebonds, en moyennes, par match, ces derniers mois. La draft NBA est prévue le 25 juin à New York mais pourrait être repoussée à cause de la pandémie de nouveau coronavirus.