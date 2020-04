L'ancien entraîneur de Saint-Etienne Robert Herbin hospitalisé

L'ancien entraîneur de Saint-Etienne, Robert Herbin (c), avec ses joueurs à Geoffroy-Guichard, le 1er août 1976

Saint-Étienne (AFP)

Robert Herbin, entraîneur emblématique de la grande époque de l'AS Saint-Etienne, est hospitalisé depuis mardi au CHU de Saint-Étienne pour de sérieuses insuffisances cardiaques et pulmonaires, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

Son état de santé est sans lien avec l'épidémie de Covid-19.

Âgé de 81 ans, Herbin a dirigé l'équipe stéphanoise pendant 14 saisons, de 1972 à 1983 puis de 1987 à 1990. Les Verts lui doivent notamment leur épopée en coupe d'Europe des clubs champions en 1976, terminée sur une défaite dans la fameuse finale des "poteaux carrés".

Retiré depuis plusieurs années dans sa maison sur les hauteurs de l'Etrat (Loire), il aurait été trouvé très affaibli par les secours prévenus par sa soeur, sans nouvelles de lui.

"Il est actuellement entre de bonnes mains dans un service très performant à l'hôpital Nord et la médecine fait son oeuvre. Nous espérons qu'il aille mieux dans les prochains jours", a espéré auprès de l'AFP l'un de ses proches.

Robert Herbin présente le plus gros palmarès du football français, acquis uniquement sous les couleurs de l'ASSE où il est arrivé à l'été 1957 en provenance du Cavigal de Nice.

Il a été neuf fois champion de France, cinq fois comme joueur et quatre comme entraîneur, et six fois vainqueur de la coupe de France, trois dans chaque rôle.

Milieu puis défenseur, il a été international avec les Bleus (23 sélections), participant notamment à la Coupe du monde en 1966 en Angleterre.

Robert Herbin a également entraîné, avec moins de succès, Lyon (1983-1985), Al Nasr Ryad (Arabie saoudite, 1985-1986), Strasbourg (1986-1987) et le Red Star (1991-1995).

