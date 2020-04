Espagne: LaLiga plaide pour "la réactivation" du football, selon son président

Publicité Lire la suite

Madrid (AFP)

"La réactivation" du football en Espagne: voilà ce sur quoi se concentre LaLiga, a réagi son président Javier Tebas ce mardi après l'annonce de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 en France, mettant en avant les risques économiques d'une mise à l'arrêt des compétitions.

"Je ne comprends pas en quoi il y aura plus de risque à jouer des matches de football à huis clos, avec toutes les mesures de précaution, que de travailler sur une chaîne de montage ou sur un bateau de pêche en haute mer", a considéré le président de LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne.

"Si les secteurs économiques importants ne peuvent pas reprendre (leur activité), de manière sûre et contrôlée, ils pourraient finir par disparaître", a averti le patron de LaLiga, soulignant le fait que "cela pourrait arriver avec le football professionnel".

"Dans d'autres pays, les équipes s'entraînent déjà. Il s'agit là de l'exemple à suivre", a appuyé Tebas.

Javier Tebas a réagi de la sorte après l'annonce de la fin définitive de la saison 2019-2020 en France par décision gouvernementale.

"La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre", a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe, mardi dans un discours à l'Assemblée nationale.

"En Espagne, le football est un important moteur économique que nous avons besoin de réactiver, comme beaucoup d'autres", a affirmé Tebas, ajoutant que LaLiga "continue de se concentrer sur cette réactivation, de manière responsable et en respectant les recommandations sanitaires, le plus vite possible".

D'après un bilan de LaLiga datant de 2019, l'industrie du football représente 1,37% du produit intérieur brut (PIB) d'Espagne.

Le football est paralysé en Espagne depuis le 12 mars, date à laquelle l'état d'alerte a été décrété en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, et toute la population est confinée jusqu'au 9 mai prochain au moins.

