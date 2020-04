Robert Herbin, le «Sphinx» de l'AS Saint-Étienne, est mort

Entraîneur mythique de l'AS Saint-Étienne, Robert Herbin est décédé ce lundi 27 avril à l'âge de 81 ans. Il était hospitalisé depuis jours pour de graves insuffisances cardiaques et pulmonaires.

« Le monde du football est en deuil », s'est ému le journaliste Jacques Vendroux, en annonçant le décès du célèbre entraîneur de Saint-Étienne sur Twitter. « Une légende éternelle », a sobrement tweeté le club dans la soirée, dont l'image de profil et la bannière sont habillées de noir.

Cheveux roux, frisés, fièrement dressés, Robert Herbin colle parfaitement aux années 1970. Une décennie dont son équipe est un des symboles. À l'époque, la variété est partout. Et la chanson dit vrai : les meilleurs, ce sont souvent les Verts.

En tant que joueur, dans les sixties, Robert Herbin remporte déjà de nombreux titres avec son club de cœur, et dispute avec les Bleus à la Coupe du monde de 1966 en Angleterre. Peu après, le Parisien de naissance s'empare du banc de touche stéphanois où il fait souffler un vent de fraîcheur. Il est jeune et s'appuie sur des jeunes. Sous sa houlette, les Verts décrochent quatre championnats et trois Coupes de France.

Surtout, en 1976, ils sont les héros d'une épopée qui passionne l'Hexagone. Saint- Etienne atteint la finale de la prestigieuse Coupe des clubs champions. À Glasgow, Larqué, Revelli, Santini et les autres brillent face au grand Bayern Munich, mais touchent à chaque fois le montant. Des poteaux carrés qui font désormais partie de la légende du football français. Le Bayern l'emporte finalement 1-0 mais Robert Herbin et ses hommes sont des perdants magnifiques et leur retour au pays est triomphal.

Sa grande époque en vert s'achève aux débuts des années 1980. Par la suite, celui qu'on surnomme le Sphinx peine à retrouver les sommets.

