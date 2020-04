Foot: probables matches à huis clos en Suisse dès le 8 juin

Publicité Lire la suite

Lausanne (AFP)

Les autorités suisses ont indiqué mercredi qu'elles prévoient d'autoriser la reprise à huis clos des matchs dans les ligues professionnelles, suspendus en raison du coronavirus, à compter du 8 juin.

Le Conseil fédéral (gouvernement) a annoncé qu'il "prévoit d'autoriser les ligues professionnelles à organiser des matches à huis clos dès le 8 juin 2020".

Avant cela, les autorités ont assoupli les mesures de lutte contre le coronavirus dans le sport en autorisant la reprise des entraînements à partir du 11 mai.

Dès cette date, les sportifs amateurs pourront reprendre "leurs entraînements en petits groupes de cinq personnes au plus, sans contact physique et en respectant les règles d'hygiène et de distance", explique le Conseil fédéral dans un communiqué.

En revanche, pour les sportifs professionnels, les restrictions "seront encore davantage allégées, puisqu'il sera notamment possible d'organiser des entraînements de plus de cinq personnes".

Le championnat de Suisse de football a été interrompu début mars en raison du coronavirus, tout comme notamment le populaire championnat de hockey sur glace.

