Coronavirus: "raisonnable" d'arrêter la saison de foot, juge Maracineanu

Paris (AFP)

"Il serait raisonnable" que la Ligue de football professionnel (LFP), réunie jeudi, acte la suspension définitive de la saison 2019-2020, a déclaré la ministre des Sports Roxana Maracineanu, regrettant le manque d'"empathie" du football professionnel dans la crise du coronavirus.

"Le signal que le Premier ministre a lancé était clair, simple. On attend des instances sportives qu'elles prennent leurs responsabilités comme nous le faisons", a insisté Mme Maracineanu sur RTL.

Edouard Philippe avait indiqué mardi devant les députés que "la saison 2019-2020 de sports professionnels ne pourra(it) pas reprendre", le ministère des Sports laissant ensuite ouverte la possibilité d'organiser des matches à huis clos en août. Une brèche dans laquelle s'était engouffré notamment Jean-Michel Aulas, le président de Lyon qui avait proposé de trouver "une alternative" pour jouer la fin de saison.

"Il faut prendre une décision", a insisté Roxana Maracineanu jeudi, avant une réunion dans la matinée du bureau de la LFP. "Reprendre (cette saison) au mois d'août irait à l'encontre de ce que le Premier ministre et le gouvernement ont proposé, et même le président de la Fédération qui, je le rappelle, est le patron du football français".

Noël Le Graët a en effet indiqué dans la foulée des annonces gouvernementales qu'il jugeait la saison "terminée", auprès de plusieurs médias, une décision que la Ligue doit acter en Conseil d'administration. "C'est M. Le Graët qui a la main. Il s'est prononcé sur l'arrêt de cette saison. Je pense qu'il serait raisonnable que la Ligue aille dans ce sens également", a prolongé la ministre des Sports.

Avant de formuler des critiques à peine voilées en direction des acteurs du football professionnel, qui ont animé les dernières semaines de leurs piques médiatiques et autres propositions intéressées.

"Il faut qu'à chaque échelon, chacun soit solidaire. Dans le sport professionnel, ce n'est pas ce qu'on a connu dès le début. On a connu des diffuseurs TV qui ont dit +Non, on ne donnera pas l'argent dû sur des matches déjà joués+, on a connu des dirigeants de clubs qui voyaient chacun leur propre intérêt devant leur porte et on a vu des joueurs qui n'avaient pas l'air de trop se préoccuper de leur entreprise, de tous les gens qui travaillent autour pour que le sport vive et survive", a martelé Roxana Maracineanu. "Il faut de l'empathie, qu'on regarde à côté de soi. On n'a pas pris cela par le bon bout dans le football professionnel".

