Football: l’arrêt de la Ligue 1 acté, le PSG sacré

La Ligue de football professionnel (LFP) a suivi, ce jeudi 30 avril, les injonctions sanitaires du gouvernement français en actant l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est sacré champion.

Deux jours après les annonces du Premier ministre français Édouard Philippe, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a acté, ce jeudi 30 avril, l’arrêt des championnats de Ligue 1 et Ligue 2.

Le mode de calcul du classement retenu est celui qui a été préconisé pour les championnats amateurs par Noël Le Graët, le président de la Fédération française (FFF), à savoir un quotient « nombre de points par matches joués ». Ainsi, sans surprise, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la neuvième fois. Le club de la capitale rejoint l’Olympique de Marseille au palmarès et se rapproche à une longueur du record de l’AS Saint-Étienne (10 titres).

Accompagnant le PSG en Ligue des champions, l'OM, bon dauphin, retrouvera cette compétition pour la première fois depuis 2013. Rennes, troisième, est qualifié au moins pour les barrages. Le club breton aura l’opportunité de prendre part à la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la première fois de son histoire.

De son côté, Lille se contentera de la Ligue Europa. Nice et Reims, cinquième et sixième, pourraient rejoindre le club du Nord dans le cas de figure où il n'y aurait pas de possibilité de disputer les finales de Coupes. Des rencontres pour lesquelles l'« objectif » est qu'elles soient organisées début août avant le début de la saison 2020-2021 fixé « au plus tard », aux 22 et 23 août, selon la LFP.

Lyon privé d’Europe pour l’instant

Le grand perdant de ce classement, c'est donc l’Olympique lyonnais, septième et en l’état, privé de Coupe d’Europe pour la première fois depuis plus de vingt ans. Pour que l’OL soit européen en 2020-2021, il faudrait que la finale de la Coupe de la Ligue ait lieu, et que les Lyonnais battent le Paris Saint-Germain lors de cette rencontre. L’équation est identique pour Saint-Étienne opposé au PSG en finale de la Coupe de France.

Enfin, Toulouse et Amiens seront pour leur part relégués, et Lorient et Lens promus de L2, ce qui annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.

