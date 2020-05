Football: Marseille à la fête, Lyon fait la tête

La Ligue française de football professionnel (LFP) a officiellement sifflé la fin de la saison 2019-2020, jeudi 30 avril, en raison de la pandémie de Covid-19. Après 28 journées, le classement de la Ligue 1 est figé. Paris, Marseille et Rennes en profitent. Lyon s’apprête à multiplier les recours pour être dédommagé. Tour d’horizon des gagnants et des perdants après cet arrêt prématuré.

Les gagnants

Neuvième titre pour le PSG

Meilleure attaque, meilleur buteur, meilleur passeur, le PSG a encore marché sur la Ligue 1. Son troisième titre de champion d’affilée est aussi son septième en huit ans, et il témoigne de l’écrasante domination du club de la capitale lors de cette décennie.

Grâce à ses 22 victoires en 27 matches, ses 75 buts dont 18 inscrits par Kylian Mbappé, sans oublier les 14 passes décisives d’Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain relègue à 12 points le dauphin et rival marseillais, qui compte pourtant un match en plus. Le PSG et l’OM se partagent désormais la 2e place au palmarès des titres de champion avec neuf sacres chacun, à une longueur du record de l’AS Saint-Étienne (10 titres).

Marseille de retour en Ligue des champions

Cette saison, jamais les Marseillais n’ont été en mesure de concurrencer les Parisiens, en témoigne la claque 4-0 reçue au Parc des Princes, le 27 octobre. Pour l’OM, l’objectif était de retrouver la phase de poules de la Ligue des champions, sept ans après. Sous la houlette d’un André Villas-Boas qui semble avoir tiré le maximum de son effectif, les Phocéens ont enchainé 14 rencontres de championnat sans défaite entre novembre et février. De solides base sur lesquelles s’appuyer pour éviter le fiasco de la dernière campagne de Ligue des champions de 2013-2014 (six défaites en six matches).

Mais, la situation financière du club incite à la prudence. Les 50 millions d’euros de recettes liées à cette qualification ne résorberont pas le déficit qui s’élevait à près de 100 millions d’euros en 2018-2019. Marseille est sous la menace de sanctions de la part de l’UEFA pour non-respect des règles du fair-play financier, et cette crise sanitaire n’arrange en rien la situation économique du club de Franck McCourt. Sanctions ou non, l’OM devra vendre des joueurs pour alléger sa masse salariale. Une situation loin d’être idéale avant d’affronter les meilleures écuries européennes.

Grande première pour Rennes

Le Stade rennais termine sur le podium pour la première fois de son histoire. Une troisième place synonyme de participation, au moins, aux tours préliminaires de la Ligue des champions. C’est historique pour le club breton qui aura surmonté la petite crise relative au changement de son président le 7 février, et résisté au retour de Lille, devancé de seulement un point.

« Quand on est à cette place après 28 journées, cela démontre aussi un certain niveau », se réjouit le président Nicolas Holveck, dans le journal L’Équipe. Un an après avoir remporté la Coupe de France, son club devra franchir un nouveau palier pour espérer prendre part à la plus prestigieuse compétition européenne, après deux années de suite en Ligue Europa. Pour y parvenir, le Stade rennais pourra compter sur le milieu de terrain français, champion du monde 2018, Steven Nzonzi, dont le prêt est prolongé automatiquement.

Lorient et Lens promus en Ligue 1

Trois ans après avoir quitté l’élite, le FC Lorient retrouve la Ligue 1 avec le costume de champion de Ligue 2. Les Merlus sont accompagnés des Sang et Or lensois qui n’avaient plus goûté à la première division depuis cinq ans.



« Ma première pensée va aux Lensoises et aux Lensois, à ce peuple du Nord qui chaque jour, soignants, commerçants, agents publics, se battent contre la pandémie. Qu'ils en soient remerciés, ils font notre admiration et puisse ce moment leur donner un surcroît de bonheur et de force », a réagi Joseph Oughourlian le président du RC Lens, sur le site internet du club.

Pas de stade Bollaert en fusion donc, mais un soulagement pour un club champion de France en 1998.

Des perdants qui ne veulent pas en rester là

Toulouse et Amiens relégués, des recours envisagés

Il n’y aura donc pas de barrages Ligue 1 / Ligue 2 cette saison. Ce qui, évidemment, est un soulagement pour des clubs comme Nîmes (18e), Saint-Étienne (17e) ou Dijon (16e). À l’inverse, pour Toulouse (20e) et Amiens (19e), la pilule a du mal à passer. « Mon premier sentiment c'est l'injustice car l'Amiens SC n'a pas pu défendre jusqu'au bout, sur le terrain, son maintien en Ligue 1. L'équité sportive n'est pas respectée », s’est empressé de réagir Bernard Joannin, le président amiénois sur la page Facebook du club. Et d’ajouter : « Je vais me battre avec toutes mes équipes pour faire valoir nos droits (...) Nous nous réservons le droit d'aller plus loin pour que la justice passe ».

Le TFC pense également déposer un recours.

L’OL va réclamer des millions

La contre-attaque pourrait être encore plus appuyée à Lyon, septième de L1, et désormais privé de Coupe d’Europe. « L’OL se réserve la possibilité d’intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d’autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros », peut-on lire dans un communiqué qui porte le sceau du très médiatique président Jean-Michel Aulas.

Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais. ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Pourtant, pour l’OL, tout n’est pas perdu. Lyon est qualifié pour la finale de la Coupe de Ligue, que la LFP espère faire jouer en août, si les conditions sanitaires le permettent. En cas de victoire face au PSG lors de cette rencontre, les hommes de Rudi Garcia obtiendraient leur ticket pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. Autre option, remporter la Ligue des champions, puisque Lyon est encore en course. Un scénario difficile à envisager.

L’Olympique lyonnais est donc dans le flou, tout comme Nice (5e) et Reims (6e), provisoirement européens, mais qui pourraient ne plus l’être en cas de succès de Lyon en Coupe de la Ligue et de Saint-Étienne en Coupe de France, si ces finales sont disputées. Beaucoup de « si » qui laissent entrevoir une drôle d’intersaison pour ces clubs.

Mais une chose est certaine, à Lyon : son président va lever l’option d’achat du Camerounais Karl Toko Ekambi, prêté par le club espagnol de Villareal. C’est Jean-Michel Aulas lui-même qui l’a annoncé au journal Le Progrès.

Des joueurs qui rêvaient plus grand

Pas de Ligue des champions pour le Lillois Victor Oshimen

Son nom va revenir avec insistance lors du mercato estival. Le Nigérian Victor Oshimen ne disputera pas la Ligue des champions car Lille termine quatrième de Ligue 1, à un point du troisième.

L’attaquant venu remplacer l’Ivoirien Nicolas Pépé devra se contenter de la Ligue Europa, ce qui n’était évidemment pas dans ses plans, ni dans ceux de son club, qui restait sur six victoires lors des sept dernières journées. « Nous sommes convaincus que la qualité de notre groupe nous aurait permis d'atteindre nos objectifs et de nous qualifier à nouveau pour la Ligue des champions », déplore Gérard Lopez, le président du LOSC, dans un communiqué.

Les finances du club vont donc en pâtir. Vendre l’une des révélations de la saison pourrait être une solution. Surtout qu’avec ses 18 buts toutes compétitions confondues, Victor Oshimen a la côte.

Le Nigérian Victor Osimhen fêtant son premier but avec Lille, le 11 août 2019 contre Nantes. Pascal Rossignol/Reuters

Une année sans Coupe d’Europe pour le Monégasque Ben Yedder

L’attaquant français vient lui aussi de réaliser une très belle première saison avec l’AS Monaco. Ses 18 buts inscrits ne lui permettent pas de terminer meilleur buteur puisque Kylian Mbappé a un coefficient de buts marqués par matches plus élevé. Mais, il a souvent porté l’ASM à lui tout seul. Son influence dans le jeu n’est plus à démontrer.

Pourtant, il ne disputera pas la Ligue Europa à cause du petit point d’écart qui sépare Monaco de Nice (5e) et Reims (6e). Sachant le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, friand de joueurs qui évoluent au plus haut niveau, Wissam Ben Yedder devra peut-être s’envoler de nouveau s'il veut prendre part à l’Euro 2021 avec le Bleus.

