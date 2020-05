Bundesliga: pas d'autres cas positifs à Cologne, la reprise se profile

Publicité Lire la suite

Cologne (Allemagne) (AFP)

L'un des obstacles à la reprise de la Bundesliga est levé: aucun autre cas de contamination au coronavirus n'a été détecté au FC Cologne, dont trois membres avaient été testés positifs vendredi et placés en quatorzaine.

La contamination de deux joueurs (le milieu de terrain Niklas Hauptmann et le défenseur Ismail Jakobs) et d'un préparateur physique découverte vendredi avait jeté un froid sur les projets de reprise de la Bundesliga, qui espère pouvoir redémarrer mi-mai, si le pouvoir politique donne son feu vert, en principe mercredi.

Les tests pratiqués dimanche sur l'ensemble de l'effectif de Cologne n'ont révélé aucun nouveau cas positif, a affirmé le club lundi. Un entraînement à huis-clos était prévu dans l'après-midi.

Selon le protocole présenté par la Ligue allemande (DFL) pour organiser la reprise du championnat, tous les joueurs doivent être testés régulièrement. Un joueur doit avoir présenté deux tests négatifs consécutifs pour être autorisé à s'entraîner et à participer à un match.

La Bundesliga est le championnat le plus avancé en vue d'une reprise à huis clos des compétitions, totalement à l'arrêt depuis le 13 mars en raison du coronavirus. "Je trouve le calendrier proposé par la Ligue allemande de football plausible et je soutiens un redémarrage en mai", a déclaré le ministre allemand de l'Intérieur et des Sports Horst Seehofer au quotidien Bild publié dimanche.

L'Allemagne compte officiellement 163,175 cas de COVID-19 pour un total de 6.692 décès, soit beaucoup moins que l'Italie, l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne, les autres pays de grands championnats.

© 2020 AFP