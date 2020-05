Rugby: le pilier samoan Census Johnson prend sa retraite

Le pilier samoan Census Johnston (c), alors au Racing 92, lors d'un match de Top 14 face à Grenoble, à Nanterre, le 24 novembre 2018

Bayonne (AFP)

Le pilier samoan Census Johnston, aujourd'hui en France à Bayonne (Top 14), a annoncé qu'il prenait sa retraite mercredi, le jour de ses 39 ans.

"Fa'afetai, thank you et merci", a sobrement posté sur son compte Twitter le joueur, un message accompagné du hashtag "retraite".

Johnston, né en Nouvelle-Zélande mais international avec le Manu Samoa --surnom de l'équipe des Samoa-- (60 sélections), était en arrivé en France en 2006 où il a effectué, hormis trois ans passés aux Saracens (Angleterre), l'essentiel de sa carrière.

De Biarritz (2006) au Racing 92 (2017-2019) en passant par le Stade Toulousain (2009-2017), le pilier a remporté trois fois le Bouclier de Brennus (2006 avec le BO, 2011 et 2012 avec Toulouse), sacrant le champion e France, ainsi qu'une Coupe d'Europe (2010 avec Toulouse). Il a également disputé trois Coupes du monde (2007, 2011, 2015).

