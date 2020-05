Football: reprise du Championnat d’Allemagne le 16 mai

Le Championnat d'Allemagne de football reprendra le samedi 16 mai à huis clos pour sa 26e journée, avec notamment le derby de la Ruhr Dortmund-Schalke (15h30), et non le vendredi 15 comme précédemment annoncé, a indiqué jeudi la Ligue (DFL). Le leader Bayern Munich, qui compte quatre points d'avance sur Dortmund après 25 journées, jouera dimanche 17 à Berlin contre le promu Union (18H00). Six rencontres sont programmées le samedi, deux le dimanche et une, Brême-Leverkusen, le lundi. La Bundesliga sera ainsi le premier grand championnat européen à se relancer, sans spectateurs, après neuf semaines de pause forcée à cause de l'épidémie de coronavirus.