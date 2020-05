Basket-ball: Céline Dumerc, icône des Bleues, entre dans le staff de la fédération

Ancienne joueuse de l’équipe de France féminine, Céline Dumerc, 37 ans, retrouve déjà les Bleues trois années après avoir pris sa retraite internationale. Elle est nommée manager générale de la sélection féminine de la Fédération française de basket-ball.

Céline Dumerc est la nouvelle venue dans l'encadrement des femmes. L'ancienne capitaine des « Braqueuses », médaillée d'argent aux JO de Londres en 2012, va devenir manager générale de la sélection féminine. « Céline, c'est l'un des exemples de réussite du basket français pour tout », commente Valérie Garnier, la coach des Bleues, par ailleurs prolongée jusqu’en 2021 et qui retrouve son ancienne joueuse, à Bourges entre 2011 et 2016, puis en équipe de France, de 2013 à 2017.

262 sélections avec les filles

Céline Dumerc ne prendra ses fonctions à plein temps que dans un an, car à 37 ans, elle souhaite disputer une dernière saison en tant que joueuse avec son club Basket Landes.

« L'équipe de France m'a donné les meilleurs moments de ma carrière. Partager mon expérience avec les plus jeunes, c'est un pur bonheur », a confié la meneuse de jeu, championne d'Europe en 2009, dont les futures attributions restent « un peu floues ». « Ce sont des choses qui vont se dessiner après des discussions avec le staff ; ça va se mettre ensemble tout doucement. Je vais être joueuse et je ne serai d'abord pas complètement libre », a aussi déclaré la détentrice du record des sélections en bleu (262), forfait pour les Jeux de Rio en 2016 après une blessure à la cheville.

À l'heure de démarrer la vingtième saison de sa carrière professionnelle, Céline Dumerc compte bien encore s'éclater avec son club de Basket Landes. Depuis les JO de Londres, sa popularité est intacte.

La jeune femme née à Tarbes d’un père carreleur, d’une mère comptable, a connu le haut du panier en jouant deux saisons en Russie à Ekaterinbourg (2009-2011). A l’époque, elle gagne beaucoup d’argent - 500 000 dollars l’année - et réfléchit à son avenir. « J’aime tellement jouer, j’espère que je me rendrai compte quand il faudra que j’arrête », avait-elle confié à Libération en 2015. Elle se voyait peut-être entraîneuse et avait déjà eu l’occasion de passer les diplômes nécessaires.

Comme Tony Parker, Céline Dumerc, surnommée « Caps’ » (de « capsule »), détient un palmarès qui lui a valu des distinctions comme le prix de la joueuse de l’année 2012 (FIBA Europe). Le tout étant couronné par la médaille de chevalier de l’Ordre du mérite. Avec Bourges, en treize saisons, elle a conquis six titres de championnes de France et un titre européen. Et elle reste une des principales ambassadrices du sport féminin français.

Elle se nourrit de l'énergie des autres

« Quand on parle de moi, j'associe toujours mes coéquipières parce que je sais que, sans elles et sans mes coachs, je ne serais pas là. Quand je vois mes coéquipières qui sont en forme, ça me donne du courage. Je me nourris de leur énergie », racontait Céline Dumerc dans les colonnes du quotidien Le Monde.

La proposition de la fédération d'intégrer le staff de l'équipe de France va lui permettre de concrétiser le passage de témoin, et l'après carrière. L'année 2021 sera particulièrement chargée pour les femmes, qui disputeront d'abord fin juin l'Euro 2021 en France, dont la phase finale aura lieu à Paris-Bercy, avant de s'attaquer à leur objectif olympique du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo.

« Serai-je à la hauteur des attentes de la FFBB ? Je n'ai pas signé un job à vie. Je n'ai pas fait trop de plans sur la comète, j'ai juste envie de commencer l'expérience, ce nouveau challenge pour voir si j'en ai les capacités, ce que je peux apporter et après on verra », s’interroge-t-elle dans les colonnes de L’Équipe. Avec un talent fou, de d'humilité et l’amour du maillot tricolore, Céline Dumerc devrait vite trouver son rôle.

