Athlétisme: l’étape de Ligue de diamant à Rabat également annulée

Texte par : RFI Suivre

Le meeting d’athlétisme de Rabat, prévu le 31 mai dans le cadre de la Ligue de diamant (Diamond League), a été annulé, comme ceux de Zurich et de Londres, à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. Aucun meeting de la Diamond League, dont le coup d'envoi devait être donné le 17 avril à Doha (Qatar), ne pourra ainsi se dérouler avant la mi-août et chaque organisateur aura toute la latitude pour adapter son programme et la forme de ses compétitions, a annoncé ce 12 mai 2020 la Ligue dans un communiqué. Le circuit devrait débuter le 14 août à Monaco, suivi des meetings de Gateshead (16 août) et de Stockholm (23 août).