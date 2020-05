World Rugby: plus d'essai en aplatissant contre un poteau

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Changement dans la loi 8.2. Avec effet immédiat, il n'est plus possible d'inscrire un essai en aplatissant le ballon contre la protection autour d'un poteau, a annoncé mardi World Rugby.

"Cet amendement mineur à la loi 8 été approuvé par le conseil de World Rugby lors d'une réunion en visio-conférence", a expliqué l'instance dirigeante dans un communiqué.

Jusqu'à présent, selon l'alinéa 2 de la loi 8, un essai pouvait être marqué quand un joueur aplatissait dans l'en-but adverse contre un poteau de but ou la protection autour d'un poteau de but adverse.

"Les défenseurs étant actuellement légalement obligés de rester derrière la ligne d'en-but, la forme et la taille des poteaux de protection augmentant pour des raisons de sécurité, il est de plus en plus difficile pour les équipes de défendre légalement cette zone. Dans certains cas extrêmes, les protections des poteaux ont été soulevées, voire retirées, par les équipes en défense, laissant les poteaux exposés et augmentant ainsi le risque de blessure", poursuit le communiqué.

"C'est la mission de World Rugby de rendre le jeu plus simple, plus sûr et plus agréable", a assuré le président de World Rugby Bill Beaumont.

