Basket NBA: les joueurs sondés sur une éventuelle reprise de la saison

Les joueurs de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) ont été sondés de façon informelle par leur syndicat (NBPA) pour jauger leur envie de reprendre la saison suspendue depuis deux mois à cause du nouveau coronavirus, rapportent plusieurs médias ce 12 mai 2020. Selon ESPN, la NBPA a lancé cette consultation par SMS en demandant aux joueurs de répondre par oui ou par non à la question : désirent-ils rejouer cette saison ? La NBPA a réfuté cette information, affirmant au site The Athletic qu'elle « ne s'engageait pas et n'avait autorisé aucun sondage officiel de ses joueurs ».