Rugby: Agustin Pichot renonce à toute fonction officielle

Paris (AFP)

L'Argentin Agustin Pichot, battu aux élections à la présidence de World Rugby, a décidé de démissionner de toutes ses fonctions officielles, a confirmé mercredi l'ancien demi de mêlée des Pumas.

"J'ai décidé de ne continuer ni en tant que représentant de l'UAR au conseil de World Rugby, ni en tant que membre du conseil d'administration de la Coupe du monde de rugby, ni en tant que président d'Americas Rugby", a expliqué l'ancien vice-président de World Rugby (2016-2020) dans un communiqué publié sur le site de la Fédération argentine de rugby.

L'ex-joueur, âgé de 45 ans, a été battu lors des élections présidentielles de l'instance dirigeante du rugby mondial, début mai, par l'Anglais Bill Beaumont.

"Ma proposition, à laquelle je crois fermement, n'a pas été retenue et c'est pourquoi je choisis de me retirer. Je ne peux pas concevoir de prendre une place juste pour le plaisir de la prendre. Si je vais désormais m'occuper exclusivement de questions familiales et personnelles, cela ne signifie pas que je m'éloigne du rugby. Je continuerai à contribuer, où que je sois, à un rugby mondial plus juste et plus équitable auquel nous pouvons tous être fiers de participer et de faire partie", a ajouté Pichot.

Il est remplacé au poste de N.2 de World Rugby par Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, élu en même temps que Beaumont.

