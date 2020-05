Basket: Disney World en Floride pour boucler la saison NBA?

Le site de Disney World à Orlando (Sud-Est des États-Unis) a la préférence de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) pour y reprendre sa saison suspendue à cause du coronavirus, affirme ce 20 mai 2020 le site The Athletic, ESPN rapportant pour sa part que les matches redémarreraient peu avant la fin juillet. Jusqu'à présent, selon les médias américains, la NBA songeait à baser les équipes et faire jouer ces matches dans une ou deux Mais selon The Athletic, « pour la NBA, Disney World, ses complexes, hôtels et services nécessaires, a toujours été la plus attrayante de toutes les possibilités ».