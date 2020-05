La NHL songe à reprendre sa saison avec des play-offs à 24 équipes

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

La Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) envisage de redémarrer sa saison, suspendue à cause du coronavirus, dès la phase de play-offs qui sera étendue à 24 équipes et se disputera dans plusieurs "bulles" à huis clos, rapportent jeudi plusieurs médias.

La NHL, qui a été contrainte de mettre sur pause son championnat le 12 mars, à un peu plus de trois semaines de la fin de la saison régulière, doit d'abord proposer ce plan au syndicat des joueurs (NHLPA) ce jeudi ou vendredi, affirment ESPN et le site canadien Sportsnet, citant chacun des sources anonymes.

Habituellement, les play-offs regroupent 16 équipes, soient les huit meilleures de chaque conférence Est et Ouest, avec des tours se jouant au meilleur des sept matches.

L'idée de la NHL est d'étendre cette phase à 24 équipes, car au moment de l'arrêt forcé de la saison régulière, l'incertitude demeurait dans la lutte pour les derniers tickets dans chaque conférence.

Ainsi, selon cette nouvelle formule, les 4 premiers de chaque conférence, seraient exemptés du premier tour. Ils disputeraient à la place un mini-tournoi de trois matches, dont le classement déterminerait l'ordre des têtes de série (de 1 à 4). Un enjeu qui promettait une bataille serrée au cours des dernières semaines de la saison régulière.

Pendant ce temps, le 1er tour ferait se rencontrer au meilleur des cinq matches les clubs classées de la 5e à la 12e place. Après quoi, le 2e tour opposerait, toujours dans chaque conférence, les 4 qualifiés aux 4 exemptés, cette fois au meilleur des sept rencontres, et ainsi de suite jusqu'à la Stanley Cup.

Si la partie sportive de cette reprise semble se dessiner clairement, sa date est encore incertaine, quoique espérée courant de l'été.

Quant aux sites confinés où seraient rassemblées les équipes, le commissaire de la NHL, Gary Bettman, a déclaré lundi que la ligue avait huit ou neuf villes en tête.

Mais seuls deux sites seraient investis, si la NHLPA approuvaient le plan. Un pour les équipes de l'Est et un autre pour celles de l'Ouest, affirment différents médias.

Selon la dernière photographie du classement, les têtes de série de l'Est sont Boston, Tampa Bay, Washington et Philadelphie. Celles de l'Ouest sont le champion en titre St. Louis, Colorado, Las Vegas et Dallas.

© 2020 AFP