Basket: Des objets souvenirs de Kobe Bryant dépassent les attentes aux enchères

Une vente aux enchères d'objets et d'effets personnels de la légende des Lakers Kobe Bryant, décédé accidentellement en janvier, a généré jeudi 202.590 dollars (185.000 euros), soit huit fois plus que les estimations, a annoncé la maison Julien's Auctions. Cette vente d'objets souvenirs de Bryant, tué le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère qui a également coûté la vie à sa fille de 13 ans Gianna et à sept autres personnes, est la seconde à avoir eu lieu cette semaine.