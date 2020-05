Comme Michael Jordan, la star du foot US Tom Brady aura son documentaire

Surfant sur l'énorme succès de The Last Dance consacré à la dynastie des Bulls de Michael Jordan, la chaîne ESPN a annoncé ce 21 mai 2020 qu'elle mettait en chantier une autre série-documentaire sur la star du football US Tom Brady, sextuple vainqueur du Superbowl. Man In the Arena - Tom Brady (L'homme dans l'arène - Tom Brady) sera diffusé en 2021, a précisé ESPN dont l'annonce survient quatre jours après le 10e et dernier chapitre de The Last Dance, qui a battu le record d'audience de la chaîne pour un documentaire, avec en moyenne 5,9 millions de téléspectateurs. Décliné en neuf épisodes, le documentaire racontera les vingt saisons passées par Brady au sein des New England Patriots, avec lesquels il a remporté six fois le championnat NFL en neuf finales disputées.