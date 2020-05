Allemagne: triplé de Werner et victoire 5-0 de Leipzig à Mayence

L'attaquant de Leipzig, Timo Werner (c), auteur d'un triplé lors de la réception de Mayence, en Bundesliga, le 24 mai 2020

Publicité Lire la suite

Mayence (Allemagne) (AFP)

Le RB Leipzig s'est fait plaisir, et Timo Werner a frappé trois fois! Le RB s'est remis dans la course à la Ligue des champions dimanche en allant surclasser Mayence 5-0, dans le huis clos sanitaire de la Bundesliga au temps du Covid-19.

Après leur match nul à domicile contre Fribourg (1-1) pour leur match de reprise la semaine dernière, qui leur a fait perdre quasiment toute chance de titre, les "Taureaux Rouges" n'avaient pas le droit à l'erreur lors de cette 27e journée.

Le réveil attendu a eu lieu, pour le plus grand malheur de Mayence, qui a complètement perdu pied avant même la mi-temps.

Les "Taureaux Rouges" reprennent place sur le podium, à sept points du Bayern Munich et à trois du Borussia Dortmund, eux aussi vainqueurs samedi, respectivement de Francfort (5-2) et Wolfsburg (2-0).

Après la minute de silence pour les victimes du coronavirus (plus de 8000 morts en Allemagne et plus de 340.000 dans le monde), comme sur tous les stades en Allemagne ce week-end, le RB a pris les choses en main d'entrée.

Timo Werner, libre de tout marquage dans la surface, a ouvert rapidement le score d'une déviation subtile (1-0, 11e). Il a célébré son but en cognant ses poings contre ceux de ses partenaires, dans le respect des consignes, qui prohibent toute embrassade et tout contact physique non indispensable entre joueurs.

Même schéma quelques minutes plus tard, avec Yussuf Poulsen cette fois. Lui aussi totalement oublié par la défense centrale de Mayence, a marqué de la tête le deuxième but du RB (2-0, 23e), de nouveau sur un centre venu de la droite.

Poulsen, servi par Sabitzer, lui a rendu la politesse avant la pause, et l'Autrichien a mis Mayence KO (3-0, 37e).

Mais Werner, l'avant-centre de l'équipe nationale allemande, a pris cette saison l'habitude de marquer ses buts par grappes: il compte depuis ce dimanche trois triplés et quatre doublés en 27 journées! Après la pause, il a marqué ses 23e et 24e but de la saison, d'abord à la conclusion d'une superbe action collective (4-0, 48e) puis en allant tromper le gardien adverse sur une passe en profondeur (5-0, 75e).

L'attaquant de 24 ans reste cependant à distance de Robert Lewandowski, en tête du classement des buteurs avec 27 réalisations.

Le dernier match de la journée devait opposer dimanche à 18h00 le 11e Cologne au relégable Düsseldorf, dans un derby du Rhin lourd d'enjeu pour Düsseldorf.

© 2020 AFP