NBA: Ewing, ex-star des Knicks positif au coronavirus, est sorti de l'hôpital

L'ex-star de la NBA Patrick Ewing, le 11 mars 2020 à New York

New York (AFP)

L'ancienne gloire des New York Knicks, Patrick Ewing, 57 ans, hospitalisé depuis le 23 mai après avoir été testé positif au coronavirus, est sorti de l'hôpital, a annoncé son fils lundi.

"Je tiens à remercier tous les médecins et le personnel de l'hôpital pour avoir pris soin de mon père, de même que tous ceux qui nous ont fait part de leur soutien et ont prié pour notre famille depuis l'annonce du diagnostic", a déclaré Ewing Junior sur Twitter.

"Mon père est de retour à la maison et il va mieux. Nous continuons à surveiller ses symptômes, selon les recommandations du CDC (centre pour le contrôle et la prévention des maladies). J'espère que chacun va continuer à rester prudent et à se protéger ainsi que leurs proches", a ajouté le fils de celui qui est aujourd'hui entraîneur de l'équipe universitaire de Georgetown.

L'ex-star de la NBA, qui a disputé 17 saisons, essentiellement sous le maillot des Knicks, et été sélectionné 11 fois pour le All-Star Game, a remporté deux médailles d'or olympiques en 1984, puis en 1992 au sein de la mythique Dream Team.

