Basket: une saison 2019/20 Elite sans champion, ni promotion ni relégation

La Ligue nationale de basket s'est prononcée pour une saison 2019/20 figée, sans attribuer de titre de champion de France, et repartira avec les 18 mêmes clubs en Elite la saison prochaine, a annoncé la LNB mercredi, après son assemblée générale.

Les rencontres d'Elite et de ProB sont à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, et la LNB avait acté une suspension prolongée jusqu'en septembre. Il ne restait plus qu'à décider des scénarios de fin de saison et des saisons 20/21 et 21/22.

Comme pour la Ligue féminine de basket, la LNB a décidé d'une saison sans titre et sans relégation ni promotion entre l'Elite et la ProB et entre la ProB et la N1M. Il y aura donc 36 clubs en LNB l'an prochain: 18 en Elite et 18 en ProB.

Au moment de suspendre le saison 2019/20 Elite, Monaco occupait la tête du classement, avec 21 victoires en 25 matches, un bilan identique à celui de Villeurbanne, champion de France en titre, et de Dijon.

La LNB a décidé de ne pas attribuer de titre de champion pour la saison 2019/20, qui devait être décerné à l'issue de play-offs entre les huit premiers de la saison.

A l'issue de la saison 2020/21, il y aura deux promotions de la ProB vers l'Elite, ainsi que deux relégations de l'Elite vers la ProB.

