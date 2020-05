Le basket français opte pour une saison blanche pour ses clubs

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Pas de champion, ni de relégation ou de promotion: la Ligue nationale de basket a décidé de figer la saison 2019-20, interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19, et de repartir avec les 18 mêmes clubs d'Elite pour le prochain exercice.

A l'issue d'un travail de plusieurs semaines en divers groupes, l'assemblée générale de la LNB a livré son verdict: pour la première fois dans l'histoire, il n'y aura pas de titre de champion de France décerné.

"Les votes ont été massifs et très clairs pour chacune des résolutions. On aurait pu avoir des résultats mitigés, ce qui n'a pas été le cas", s'est réjoui le président de la LNB, Alain Béral, content d'avoir fait valider ces décisions par le biais d'une assemblée générale.

Au moment de suspendre la saison, c'est Monaco qui occupait la tête du classement, avec 21 victoires pour 4 défaites, un bilan identique à celui de Villeurbanne, champion de France en titre, et de Dijon. Il restait neuf journées pour boucler la saison régulière, plus les play-offs.

Parmi les propositions mises au vote, la plus attendue concernait le scénario pour terminer l'exercice 2019-20. C'est finalement la même option que la Ligue féminine de basket qui a été retenue: pas de relégation d'Elite vers la ProB, et pas de promotion de la ProB vers l'Elite.

Blois, en tête de la ProB, devra donc encore patienter pour monter à l'étage supérieur et Le Portel, lanterne rouge d'Elite, sauve sa place en première division.

"On peut évidemment imaginer les frustrations qu'ont les équipes, les joueurs, les staffs, les coaches, de ne pas pouvoir aller au bout de ce qu'ils ont préparé pendant des mois et des mois, pour une décision qui ne va pas dans le sens qu'ils avaient souhaité et des efforts fournis", a souligné Alain Béral.

- Pas de reprise à huis clos -

La saison 2020-21, que la LNB espère faire débuter au 15 septembre et qui devra se terminer avant le 15 juin 2021, se déroulera donc avec les 18 mêmes clubs en Elite et les 18 mêmes clubs en ProB. Statu quo.

Le projet de faire passer l'Elite à 16 clubs, qui devait en théorie se concrétiser pour la saison 2020-21 et qui a été balayé par la crise sanitaire, est donc repoussé de plusieurs saisons, puisqu'il y aura deux montées de ProB en Elite et deux descentes d'Elite à ProB à l'issue de l'exercice à venir.

En revanche, comme pour le handball masculin pro français, la LNB n'envisage pas de démarrer le prochain exercice sans spectateurs, quitte à ne pas reprendre avant plusieurs mois, si les conditions sanitaires ne permettent pas un retour du public dans les salles.

"C'est ce qu'a décidé l'assemblée générale. Si on nous obligeait à jouer à huis clos, on ne jouerait pas. Si on nous dit par contre +Vous commencez le 15 septembre, mais les trois premiers matches sont à huis clos+, c'est différent", a estimé Alain Béral.

"Economiquement, ce n'est pas possible. Il vaut mieux ne pas jouer que jouer à huis clos. Si on fait ça, à la fin décembre, il n'y a plus de ligue, il n'y a plus d'économies pour les clubs. Le gouvernement le sait, on le lui a clairement dit", a-t-il ajouté.

© 2020 AFP