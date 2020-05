Foot: "pas question d'envisager un redémarrage de la saison" insiste la LFP

La présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour et le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas, le 7 octobre 2018 au Parc des Princes

Paris (AFP)

Il n'est "pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019/2020", a insisté jeudi la Ligue de football professionnel en prenant appui sur le Premier ministre qui a, selon elle, de nouveau écarté une "reprise des compétitions".

"Edouard Philippe a écarté à nouveau ce jour l'idée d’une reprise des compétitions, confirmant ainsi sa position exprimée le 28 avril. Il n'est donc pas question d'envisager un redémarrage de la saison 2019/2020 comme certains s'évertuent à le demander", affirme la LFP dans une déclaration transmise à l'AFP.

La Ligue a mis un terme au championnat de France le 30 avril, deux jours après une intervention du chef du gouvernement expliquant que "la saison ne pourra pas reprendre" en raison du coronavirus. Le club de Lyon (7e de Ligue 1 selon le classement final) fait feu de tout bois contre cette décision, qu'il juge précipitée.

"Il ne m'appartient pas de me prononcer sur des décisions des ligues et fédérations. Les championnats, pendant deux mois et demi ont été interrompus pour d'excellentes raisons", a insisté Edouard Philippe jeudi au moment d'annoncer les grands principes de la phase 2 du déconfinement.

"Le contexte sanitaire s'améliore mais, le Premier Ministre l'a rappelé, la prudence prévaut. Avec les nouvelles annonces du gouvernement, les entraînements vont pouvoir reprendre courant juin et les clubs vont ainsi préparer au mieux la saison prochaine, qui démarrera en août", poursuit la LFP.

"La très bonne nouvelle dans les déclarations du Premier Ministre, c'est que l'on peut espérer désormais une reprise en août avec une partie du public. Il faut penser aux acteurs du jeu et à nos supporters", conclut-elle.

L'Angleterre et l'Italie ont annoncé jeudi la reprise de leur championnat dans la seconde quinzaine de juin, imitant l'Allemagne qui a déjà repris et l'Espagne qui mise sur un redémarrage dans la semaine du 8 juin.

© 2020 AFP