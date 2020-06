Coronavirus: la Rugby Africa Cup 2020 annulée

La prochaine Coupe d’Afrique des nations à XV, la Rugby Africa Cup 2020, a été annulée ainsi que les autres compétitions de rugby sur le continent, a annoncé ce 1er juin la confédération africaine (Rugby Afrique). « La décision d’annuler les compétitions fait suite à un commun accord avec les fédérations consultées les 7 et 8 mai dernier, assure Rugby Afrique dans un communiqué. Ces dernières souhaitent pouvoir concentrer leurs efforts sur la reprise de leurs activités lors du dernier trimestre 2020 si possible ». Cette première édition de la CAN à 12 équipes devait se dérouler du 30 mai au 1er août. Mais elle a été victime de la pandémie de Covid-19, comme de très nombreuses autres événements sportifs à travers la planète.