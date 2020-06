Arrêter la L1, "une erreur" pour Mediapro, "inquiet" du climat du foot français

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Arrêter définitivement le Championnat de France était une "erreur stratégique", a regretté mardi le patron de Mediapro, futur diffuseur de la Ligue 1, se disant "inquiet" face au manque d'"unité" du football français, un "problème à résoudre" en vue du partenariat à venir.

"Pour la première fois il y avait un accord stratégique entre les ligues importantes et l'UEFA pour finir la saison. Pour nous, casser cette alliance était une erreur stratégique. Nous avons exprimé cette position pendant plusieurs réunions et après la Ligue et le gouvernement ont pris la décision" d'arrêter la saison, a lancé Jaume Roures lors de l'annonce du nom de sa future chaîne, baptisée "Téléfoot" en partenariat avec TF1.

Selon le dirigeant catalan, arrêter définitivement la saison face au coronavirus n'était pas souhaitable.

"Ça voulait dire perdre aux alentours de 300 millions d'euros", ce qui "peut amener les clubs à faire des transferts pouvant affecter la qualité de la compétition la saison prochaine. Et c'est logique qu'on ne soit pas contents si cela arrive", a poursuivi M. Roures.

Celui-ci s'est dit "aux côtés" de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon qui réclame la reprise. "Au fond, de mon point de vue, il a raison", a estimé Jaume Roures.

Au moment de l'arrêt définitif de la saison, plusieurs présidents de clubs avaient pourtant indiqué vouloir en priorité "sécuriser" la saison 2020-2021, celle de l'arrivée de Mediapro avec un contrat de droits télévisés record de 1,217 milliard d'euros annuel au total.

Le patron de Mediapro a enfin épinglé la cacophonie ayant accompagné les derniers mois, appelant la Ligue à améliorer sa gouvernance en vue de l'arrivée du groupe sino-espagnol sur le marché français.

"Je suis inquiet. Vous n'avez pas vu plusieurs présidents en Espagne, en Angleterre ou en Allemagne, dire des choses contradictoires. Et ce sont des ligues qui ont redémarré ou vont le faire. Cette unité est très importante (...) Je crois que c'est un problème qu'on doit résoudre, surtout du côté de la Ligue, par rapport à nos relations et au travail qu'on doit développer lors des prochaines saisons", a-t-il glissé.

