Basket: reprise du Championnat de Chine le 20 juin

Le championnat de Chine de basket reprendra le 20 juin après une interruption de près de cinq mois dûe à la pandémie de coronavirus, devenant le premier sport majeur à redémarrer dans le pays, a annoncé jeudi la Fédération chinoise de basket sur le réseau social Weibo.

"Le championnat de CBA reprendra le 20 juin et nous sommes entrés dans la phase concrète des préparatifs", a annoncé la fédération.

Le reste de la saison de CBA (Chinese Basketball Association), suspendue depuis février en raison de l'épidémie de Covid-19, se disputera selon un format particulier: les vingt équipes seront divisées en deux groupes et joueront seulement dans deux endroits, à Qingdao, une cité balnéaire à l'st du pays, et à Dongguan (sud).

Selon plusieurs médias chinois, les rencontres devraient se dérouler à huis clos.

Quelques joueurs étrangers pourraient toutefois ne pas être en mesure de rejoindre leur équipe, car la Chine interdit toujours l'accès du pays à la plupart des ressortissants étrangers en raison du Covid-19.

En début de semaine, l'ex-joueur de NBA Jeremy Lin, désormais meneur de Beijing Shougang, avait plaidé pour une reprise le plus rapidement possible.

"Peu importe que les matches se déroulent dans des salles vides", avait déclaré l'Américain de 31 ans, ex-joueur vedette des New York Knicks où il s'était révélé en 2012. "On veut juste jouer et que les fans puissent voir les matches à la télé ou sur internet."

La fédération avait annoncé en janvier la suspension de tous les matches à partir du 1er février, après l'apparition des premiers cas de Covid-19 à Wuhan, point de départ de la pandémie.

Celle-ci a pratiquement disparu en Chine, où seule une poignée de nouveaux cas sont désormais recensés chaque jour.

