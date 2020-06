La NBA se donne rendez-vous le 31 juillet chez Disney 

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Après un temps-mort de quatre mois et demi en raison du coronavirus, le jeu va reprendre en NBA, dès le 31 juillet à Disney World (Floride), où sera couronné un champion parmi les 22 équipes concernées par une fin de saison à huis clos inédite.

L'annonce, faite jeudi par la ligue, était attendue par tous les fans de basket. Encore fallait-il pour cela que le plan de reprise de la saison, soit approuvé par au moins les trois-quarts des 30 propriétaires de franchises. Au final, 29 ont donné leur feu vert.

"Cette approbation est la première étape parmi tant d'autres nécessaires pour reprendre le championnat", a indiqué la ligue. La prochaine devrait être une formalité vendredi, le syndicat des joueurs (NBPA) devant à son tour suivre le mouvement.

Encore provisoire, la date du 31 juillet doit marquer le retour au jeu quatre mois et demi après le test positif au Covid-19 du pivot français Rudy Gobert (Utah Jazz) qui a entraîné la suspension de la saison. Son épilogue est prévu le 12 octobre au plus tard si les finales se jouent en sept matches.

Toutes les rencontres se dérouleront à Disney World à Orlando, plus exactement sur l'immense site "ESPN Wide World of Sports Complex", qui rappelle que la chaîne sportive, à l'instar d'ABC, est une filiale du groupe Disney. Ce qui facilite les choses pour les diffusions télévisées.

Ce complexe dispose d'une salle de 5.000 places, la HP Field House, et d'hôtels capables d'accueillir les délégations et officiels.

- Barrage éventuel -

Côté sportif, les 22 équipes concernées sont les huit premiers de chaque conférence au soir du 11 mars: Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphie, Brooklyn, Orlando à l'Est / Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis à l'Ouest. Ainsi que les six clubs se trouvant à six victoires ou moins de la 8e place dans chaque conférence: La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l'Ouest, et uniquement Washington à l'Est.

Chaque équipe jouera d'abord huit matches de la saison régulière.

Cela permettra à la NBA d'honorer ses engagements contractuels pour les droits télévisés, donc de rapporter de l'argent aux franchises affectées par de grosses pertes de revenus (40%) dues à l'absence de billetterie.

Ensuite cela donnera l'occasion aux joueurs, longtemps privés de compétition, de monter en puissance et de recouvrer le rythme avant les joutes des play-offs.

A l'issue de ces matches, le tableau des play-offs sera presque connu, puisque les sept premiers de chaque conférence seront directement qualifiés. Le 8e et dernier sésame fera, à l'Est comme à l'Ouest, l'objet d'un éventuel barrage.

Deux scénarios seront possibles. Si le 9e est à plus de 4 matches derrière le 8e, ce dernier est directement qualifié pour les play-offs, sans jouer de barrage. Si le 9e est à 4 matches ou moins derrière le 8e, les deux s'affrontent en barrage. Le 8e doit gagner une fois pour se qualifier, le 9e doit gagner deux fois.

- Genou posé ? -

Ce plan exclut les huit plus mal classés du championnat, toutes conférences confondues, et marque donc la fin de saison pour Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota et Golden State.

Adam Silver a toujours conditionné la reprise de la saison à la possibilité d'effectuer le nombre nécessaire de tests, sans en priver le reste de la population. Sur ce point, il semble donc avoir les garanties. The Athletic rapporte que les dépistages débuteront le 22 juin.

Reste à peaufiner les protocoles de sécurité face au coronavirus, entre prises de température, ports de masques, distanciation sociale...

Si la NBA s'apprête à rebondir dans le monde merveilleux de Disney, celui, bien réel, dans lequel se trouvent actuellement les joueurs oscille entre les incertitudes et inquiétudes, liées au coronavirus, et la colère et l'indignation accumulées depuis dix jours depuis la mort de George Floyd après une arrestation.

"Nous reconnaissons que notre société est ébranlée par les récentes tragédies de violence raciale et d'injustice. Nous continuerons de travailler avec nos équipes et nos joueurs pour utiliser nos ressources collectives et notre influence pour résoudre ces problèmes de manière très concrète", a déclaré Adam Silver.

La possibilité que certains joueurs posent un genou à terre en Floride existe. Ce qui ne manquerait pas de faire parler, mais témoignerait de la vitalité de la NBA, déterminée à éviter une annus horribilis, entre crise diplomatique avec la Chine, mort tragique de Kobe Bryant et pandémie de coronavirus toujours présente, sur laquelle les dunks n'attendent qu'à être claqués.

© 2020 AFP