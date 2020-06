Allemagne: en lutte pour la C1, Leverkusen en danger à Munich

Publicité Lire la suite

Alors que le titre de champion d'Allemagne ne peut quasiment plus lui échapper, le Bayern Munich va peut-être jouer les arbitres samedi dans la course à la Ligue des champions, en se déplaçant à Leverkusen (15h30), à la lutte pour intégrer le top-4 qualificatif.

Cinq équipes peuvent encore entrer dans le carré de tête: le Bayern (67 pts) ne risque plus rien, Dortmund (60 pts) et Leipzig (58 pts) ont une petite marge de sécurité, mais Mönchengladbach et Leverkusen (56 pts chacun) n'ont pas de jokers.

Les coéquipiers de Marcus Thuram et Alassane Pléa jouent ce vendredi à Fribourg, une équipe de milieu de tableau. S'ils gagnent, Leverkusen sera sous pression car seule une victoire contre le Bayern lui permettrait de recoller au peloton de tête.

Dortmund pour sa part devra être dans un bon jour pour ne pas se faire surprendre par le Hertha Berlin, l'équipe en forme depuis la reprise post-coronavirus (10 pts pris sur 12 possibles en mai). Leipzig reçoit le dernier Paderborn, qui vient de se faire étriller 6-1 par Dortmund.

En bas de tableau, Paderborn (19 pts) est pratiquement condamné. Juste au dessus, Brême (17e, 25 pts), Düsseldorf (16e, 27 pts) et Mayence (15e, 28 pts) sont à la lutte pour le maintien. Les deux derniers descendront en deuxième division, le 16e jouera les barrages contre le troisième de D2.

