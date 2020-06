IndyCar: Pagenaud prêt pour briller cette saison, avec Indianapolis en pole

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Trois mois après le faux départ provoqué par le coronavirus, Simon Pagenaud, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, conserve l'ambition de rééditer l'exploit, lors de la saison 2020 d'IndyCar qui s'ouvre samedi au Texas et dont il sera un des favoris pour le titre.

Après avoir été contraint de remodeler son calendrier à plusieurs reprises, au gré des annulations d'épreuves (sept au total) dans les villes et Etats où les directives ne permettent pas leur déroulement, le championnat IndyCar comptera cette année 14 Grands Prix.

Le premier d'entre eux à Forth Worth se déroulera à huis clos, bien que le gouverneur du Texas a autorisé depuis une semaine la présence de spectateurs lors d'évènements sportifs, à hauteur de 25% de la capacité d'accueil. D'autres GP devraient se courir sans public, même si l'IndyCar rêve évidemment de voir les 500 Miles d'Indianapolis disputés devant ses 400.000 fans rassemblés chaque année.

Une course mythique qui constitue le morceau de bravoure de la saison et dont Pagenaud, tenant du titre, a fait son "objectif numéro un".

"Je veux revivre des moments comme ceux que j'ai vécus en 2019. Répliquer une victoire, c'est impossible, mais tenter de le refaire, sûrement différemment, c'est une autre histoire. J'ai beaucoup travaillé sur ça, sur moi-même, essayé de bosser la concentration encore, toujours aller plus loin", a-t-il confié à l'AFP.

- "Motivation décuplée" -

En attendant, le pilote français de 36 ans assure être prêt à démarrer la saison au Texas, après une pause forcée qui semble lui avoir fait du bien.

"Je me sens beaucoup plus frais parce qu'il y a eu tellement de temps où j'ai pu me reposer, me concentrer beaucoup plus sur moi-même (...) On commence ce week-end et j'ai une motivation vraiment décuplée. On a attendu ce moment comme des enfants qui attendent Noël, je crois qu'on est tous dans les starting-blocks. Je me sens prêt, j'ai l'expérience en plus aujourd'hui, c'est un gros avantage."

Pandémie oblige, l'ouverture à Fort Worth se fera selon des protocoles de sécurité très stricts. Outre les pilotes, staffs et officiels seront en nombre limité dans les paddocks. Chacun devra effectuer un test au Covid-19 et sera muni d'un équipement de protection individuel, tout en devant respecter la distanciation sociale.

S'agissant de la course en elle-même, les pilotes devront parcourir en nocturne non pas 248 tours comme ces dernières saisons mais 200, après des essais libres le matin et la qualification l'après-midi.

"Ils essayent de concentrer (le format des courses). Ça va être intéressant et ça peut même changer le futur du sport, je pense. Parce que si ça marche, je pense que ça pourra limiter les coûts et que ce sera peut-être avantageux pour les équipes", a estimé Pagenaud.

- La nouveauté "Aeroscreen" -

Autre nouveauté, non imposée celle-ci par la pandémie, les pilotes devront s'adapter à un nouvel élément sur leur monoplace avec l'"Aeroscreen", une protection vitrée autour du cockpit dont le poids est assez conséquent et a obligé les écuries à anticiper les différences aérodynamiques engendrées.

Le principal rival de Pagenaud sera Josef Newgarden, le champion en titre, une première fois sacré en 2017. L'Américain de 29 ans (également chez Penske) qui avait dû attendre la dernière course la saison passée pour s'imposer, voudra conserver cet élan.

Le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), quintuple champion, sera un autre adversaire expérimenté à surveiller et la relève pointe aussi le bout de son nez, avec Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Autosport), devenu l'an passé à 18 ans le plus jeune vainqueur d'une course d'IndyCar à Austin.

Ces coureurs parmi la trentaine d'engagés cette année, dont l'autre Français Sébastien Bourdais (A. J. Foyt Enterprises), ont eux aussi déjà dû noter la date du 23 août, à laquelle se dérouleront les 500 miles d'Indianapolis.

Tout comme l'Espagnol Fernando Alonso (Arrow McLaren SP) qui tentera pour la troisième fois, après des échecs en 2017 et 2019, de remporter cette course si prestigieuse qui manque à son palmarès.

© 2020 AFP