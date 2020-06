Scandale de l’IAAF: Papa Massata Diack veut le renvoi du procès à Paris

Papa Massata Diack, ancien conseiller marketing de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF, devenue World Athletics), présidée par son père Lamine Diack, a demandé le renvoi de leur procès pour corruption sur fond de dopage en Russie, censé débuter le 8 juin à Paris, ses avocats sénégalais ne pouvant se déplacer à cause de la fermeture des frontières, a appris l’Agence France Presse le 4 juin de plusieurs sources. Cette demande sera examinée lundi au début de l'audience. Lamine Diack, qui a présidé l'IAAF de 1999 à 2015, et son fils, sont soupçonnés d'avoir mis en place un système de corruption à partir de la fin 2011 pour permettre à des athlètes russes soupçonnés de dopage d'échapper à des poursuites disciplinaires, en échange d'argent, et pour favoriser les négociations avec un sponsor et les diffuseurs russes, en vue des Mondiaux d'athlétisme de 2013 à Moscou.