Tokyo 2021: pas de festivités le 23 juillet, à un an des Jeux?

En raison de la pandémie de Covid-19, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ne prévoient pas de festivités le 23 juillet 2020, à un an de la nouvelle date de l'ouverture des JO, reportés à 2021, ont annoncé ce 5 juin les médias locaux. Cette décision a été prise pour éviter le risque de nouvelles infections, mais aussi parce les organisateurs ont jugé qu'un « ton modéré » était plus approprié, selon la chaîne de télévision publique NHK et l'agence de presse japonaise Kyodo, citant des sources proches du dossier.