Football: Banks face à Pelé, l’histoire d’une parade historique

Il y a 50 ans, lors de la Coupe du monde 1970, le gardien de but de l’Angleterre, Gordon Banks, réalisait un arrêt magistral face au génie brésilien Pelé. Une parade incroyable, entrée dans l’histoire du football comme « l’arrêt du siècle » et qui a traversé les époques pour rester, encore aujourd’hui, un moment phare de ce sport.

« J’ai marqué un but à l’Angleterre, mais Banks l’a arrêté » : c’est avec cette formule restée célèbre que Pelé a contribué à faire de l’affiche Brésil-Angleterre de 1970 un match de légende. La rencontre ne date pas d’hier et la qualité des images témoignent d’une époque bien antérieure à la vidéo super haute-définition 4K et aux ralentis hyper détaillés. Plusieurs protagonistes de l’événement ne sont plus de ce monde, à commencer par Gordon Banks lui-même, emporté début 2019 par un cancer du rein.

Mais en dépit du demi-siècle écoulé, dans la grande histoire du football, le Brésil-Angleterre du 7 juin 1970 garde une place spéciale. L’histoire de cette rencontre entre les artistes sud-américains et les Three Lions, c’est avant tout celle d’un duel au sommet entre Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, et Gordon Banks.

Pelé, un « gol » trop vite célébré

Ce jour-là, au stade Jalisco de Guadalajara au Mexique, pays-hôte de la Coupe du monde 1970, a lieu le choc de ce début de compétition. Il s’agit de la 2e journée du premier tour. Dans le groupe 2, l’Angleterre, championne du monde quatre ans plus tôt chez elle, affronte le Brésil, vainqueur des deux précédentes éditions (1958 et 1962). Les deux nations ont chacune remporté leur premier match, respectivement face à la Roumanie (1-0 pour les Anglais) et face à la Tchécoslovaquie (4-1 pour les Brésiliens). En jeu donc : un billet pour le tour suivant et la première place du groupe.

Il ne va pas falloir attendre longtemps avant d’assister à l’action d’anthologie. À la 11e minute de jeu, Carlos Alberto adresse une longue passe millimétrée à destination de Jairzinho, qui échappe à Terry Cooper sur le côté droit de la défense anglaise et entre dans la surface de réparation. Au premier poteau, Tostao est libre de tout marquage. Mais Jairzinho choisit de centrer au second poteau, là où Pelé rôde.

Dans les airs, Tommy Wright est largement battu par le n°10 brésilien. Pelé, du haut de son 1,73m, s’élève et smashe le ballon de la tête. Des années après, l’attaquant expliquera : « Quand vous êtes footballeur, vous savez très bien à quel point vous avez bien frappé le ballon. J’ai fait cette tête exactement comme je l’avais espéré. Le ballon est allé exactement où je voulais qu’il aille. Et j’étais prêt à le célébrer. »

Les images sont très explicites. Le ballon de cuir prend la direction de la cage anglaise. Pelé lève déjà les bras, sûr d’avoir ouvert le score. « Gol ! » (« But ! »), crie-t-il. Seulement voilà : face à lui, il y a Gordon Banks.

Banks réalise l’impossible

Quatre ans plus tôt, le gardien faisait partie des cadres de l’équipe d’Angleterre qui remporta à domicile la Coupe du monde, la première (et pour l’instant toujours unique) de son histoire. Un moment très fort pour ce pays où le football fut codifié au milieu du XIXe siècle. Le portier de Stoke City est encore au rendez-vous de ce Mondial 1970. À 32 ans, il est encore au top de sa forme. Et Pelé va s’en rendre compte.

Le Brésilien regarde sa puissante reprise de la tête poursuivre sa course vers le fond des filets. Le cuir rebondit sur la pelouse avant la ligne de but. Dans le stade, des spectateurs crient, persuadés comme Pelé que le Brésil ouvre le score. Mais en fait non : Banks se jette au sol en arrière et, d’une manchette main droite, volleye le ballon le long de son poteau et par-dessus la barre transversale. Pelé gardera en mémoire la couleur du maillot à manches longues du gardien anglais : « Cet homme, Banks, est apparu dans mon champ de vision, comme une sorte de fantôme bleu (…). Il est arrivé de nulle part et il a fait quelque chose que je ne pensais pas possible. »

Les joueurs de la Seleçao sont abasourdis par l’exploit de Gordon Banks. « Je ne pouvais pas croire à ce que je venais de voir. Aujourd’hui encore, quand je revois ces images, je n’arrive pas à y croire. Je n’arrive pas à croire comment il a bondi aussi loin, aussi vite », a déclaré Pelé le 12 février 2019, en apprenant le décès de Banks à l’âge de 81 ans. Sur la pelouse mexicaine, Bobby Moore, le capitaine anglais, se permet une petite boutade : « Tu vieillis Banksy. Tu nous avais habitués à bloquer ces ballons ! » Justement, en seconde période, le gardien est impuissant face à Jairzinho, qui inscrit le but de la victoire (1-0) et emmène le Brésil vers le sacre.

« Je suis fier qu’il ait arrêté ma tête »

La suite de la carrière sportive de Gordon Banks sera moins belle. Lors du match suivant, il restera hermétique face aux Tchèques (victoire 1-0). Mais le quart de finale se jouera sans lui. Victime d’une violente intoxication alimentaire, le gardien ne peut tenir sa place contre l’Allemagne de l’Ouest. Peter Bonetti le remplace. Les Anglais mèneront 2-0, mais une grosse erreur de Bonetti relancera les Allemands, qui finiront par égaliser à 2-2 et l’emporteront en prolongation (3-2).

En 1972, Banks sera victime d’un accident de la route qui lui coûtera la vue de l’œil droit et sa carrière au plus haut niveau. Il ne rejouera que brièvement dans le modeste et lucratif championnat des États-Unis quelques années plus tard, ainsi qu’en Irlande. Son nom restera surtout associé à son exploit de 1970 face à Pelé.

Paradoxalement, ce face-à-face légendaire a donné naissance à une belle amitié entre les deux hommes. Souvent, quand on évoque l’un, le nom de l’autre est cité aussi. Dans son hommage de 2019, Pelé confia que Gordon Banks était « un homme bon et chaleureux qui a beaucoup donné aux gens ». L’artiste brésilien, auteur de plus de 1 200 buts dans sa carrière (selon son propre comptage), alla même encore plus loin : « Je suis fier qu’il ait arrêté ma tête, car cela acta le début d’une amitié entre nous que je chérirai toujours. »

