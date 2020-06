En France, la sédentarité des enfants pose question

Les Français sont trop peu nombreux à pratiquer suffisamment d'activité physique, selon une nouvelle étude publiée ce mardi 9 juin dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France. Et les enfants sont très concernés par le manque d’activité sportive.

Les résultats, issus de données recueillies en France métropolitaine entre 2014 et 2016, montrent que la situation est alarmante chez les enfants. Si moins des trois-quarts (71%) des hommes et un peu plus de la moitié (53%) des femmes « atteignaient les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique », soit au moins 2h30 par semaine d'activité d'intensité modérée ou 1h15 d'activité intense, les statistiques sont encore moins bonnes chez les enfants.

Seulement la moitié des garçons et un tiers des filles ont une activité physique suffisante, soit au moins 1h par jour avec une intensité « modérée à forte ». La situation n'a pas évolué depuis 2006.

Le manque de sport facteur de risques majeurs de maladies non transmissibles

Les auteurs rappellent que « l'inactivité physique et la sédentarité sont des facteurs de risques majeurs de maladies non transmissibles ». Parmi les « comportements sédentaires », l'enquête observe en particulier que « le temps quotidien passé devant les écrans a fortement augmenté ces dernières années, tant chez les adultes que chez les enfants ». Le pourcentage d'enfants passant 2h ou plus devant un écran chaque jour est de 77%.

L’étude recommande notamment de lutter contre les inégalités sociales dans l'accès aux activités physiques de loisirs, de développer la pratique sportive en milieu scolaire et de favoriser le recours aux modes de transports « actifs » pour se rendre à l'école.

Dans une enquête menée en 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) expliquait déjà que 80% des enfants scolarisés dans le monde ne pratiquaient pas une heure d'activité sportive par jour comme c'est recommandé. La France mauvaise élève, était en bas du classement en se hissant difficilement à la 119e place sur les 146 pays étudiés. Avec 87% des 11-17 ans qui font moins de 60 minutes d'activité physique par jour, la France faisait moins bien que le Pakistan ou le Kenya.

Les enfants français à la traîne au niveau européen

Le panorama santé 2016 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pointait aussi du doigt la faible activité physique quotidienne chez les enfants français, plaçant l’Hexagone à l'avant-dernière place au sein de l'Union européenne. Seule l'Italie étant derrière.

« L'activité physique est bénéfique pour la santé durant l'adolescence (...) Les recherches ont montré que l'activité physique avait un rôle préventif et était un bon complément des traitements contre les maladies telles que l'asthme mais qu'elle présentait aussi un impact positif sur la santé physique et mentale en général », détaillait le rapport. En quarante ans, les jeunes entre 9 et 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique.

« À la sortie de l’adolescence, on est au maximum de ses capacités cardio-respiratoires. Après un plateau entre 20 et 35 ans, elles ne vont faire que diminuer, lentement si on poursuit la pratique d’une activité physique mais rapidement si on est sédentaire », a expliqué dans Le Figaro François Carré, professeur de physiologie cardio-vasculaire à l’université de Rennes. En France, plus d'un jeune âgé de 18 à 24 ans sur deux ne pratique plus de sport. Une conséquence des mauvaises habitudes prises depuis le plus jeune âge ?

