Foot: le Conseil d’État donne raison à Amiens et Toulouse mais pas à Lyon

Le Conseil d’État a suspendu les relégations d’Amiens et de Toulouse en deuxième division (Ligue 2) du Championnat de France de football, ce 9 juin. La plus haute juridiction administrative du pays a en revanche rejeté le recours de l’Olympique lyonnais qui réclamait la reprise de la saison 2019-2020 en première division (Ligue 1), stoppée définitivement suite à la pandémie de Covid-19. L’exercice 2020-2021 en Ligue 1 pourrait donc bien se jouer avec 22 équipes au lieu des 20 habituelles.

Sauf immense surprise, la saison 2019-2020 du Championnat de France de football (Ligue 1), interrompue suite à la pandémie de Covid-19, est bel et bien finie. Le Conseil d’État a en effet rejeté un recours de l’Olympique lyonnais (OL) qui réclamait une reprise de la Ligue 1 (L1). La plus haute juridiction administrative du pays a par ailleurs validé le classement de la L1 adopté il y a quelques semaines par la Ligue de football professionnel (LFP).

« Le juge des référés relève que le Premier ministre et le ministre de la Santé ont annoncé, à la fin du mois d’avril, que la saison 2019-2020 des compétitions de sports collectifs professionnels ne pourrait reprendre en raison du contexte sanitaire, rappelle un communiqué. Compte tenu de ces déclarations et afin de préserver la santé de tous les acteurs des rencontres de football et de permettre aux clubs de disposer de la visibilité nécessaire pour gérer l’intersaison et organiser la saison 2020-2021, le conseil d’administration de la [LFP] a considéré qu’il convenait de prendre dès ce moment la décision d’arrêter de façon définitive les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Le juge des référés estime qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de cette décision ».

Une ligue 1 à 22 équipes, la saison prochaine ?

En revanche, le juge des référés a suspendu les relégations en deuxième division (Ligue 2) d’Amiens et Toulouse, classés 19e et 20e sur 20. Il « estime que le conseil d’administration de la [LFP] ne pouvait pas légalement se fonder, pour décider de reléguer les deux derniers du classement de la Ligue 1, sur le fait que l’actuelle convention conclue avec la Fédération française de football (FFF) prévoit une limite de vingt clubs, alors que cette convention prend fin le 30 juin prochain et qu’une nouvelle convention devra être signée ».

Le Conseil d’État donne ainsi raison aux Amiénois et aux Toulousains qui contestaient leur rétrogradation en Ligue 2. L’instance invite donc les dirigeants de la LFP et de la FFF à « réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021 », ce qui pourrait conduire à une L1 à 22 équipes au lieu des 20 habituelles.

