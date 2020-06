Dix moments qui ont marqué la Coupe du Monde 2010

Il y a dix ans débutait la première phase finale d’un Mondial de football organisée sur un sol africain. RFI vous propose de revenir sur dix moments marquants de cette Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Le « missile » de Siphiwe Tshabalala face au Mexique

11 juin 2010, match d’ouverture de la Coupe du monde en Afrique du Sud. Siphiwe Tshabalala est lancé sur son aile gauche par Kagisho Dikgacoi. L’attaquant des « Bafana Bafana » décoche une frappe surpuissante qui finit dans la lucarne opposée. C’est le premier but du tournoi. Dans tout le pays, c’est l’explosion de joie. Les vuvuzelas font vibrer les tribunes du Soccer City Stadium de Johannesburg. La compétition est lancée.

La grève des « Bleus » à Knysna

Finaliste du Mondial 2006, les Français sont la risée de la planète foot en Afrique du Sud. Le 20 juin, après un nul 0-0 face à l’Uruguay et une défaite 2-0 face au Mexique, les « Bleus » refusent de s’entraîner dans leur camp de base, à Knysna. Les joueurs de l’équipe de France restent retranchés dans leur bus. Ils entendent ainsi protester contre l’éviction de leur coéquipier Nicolas Anelka. L’attaquant a dû quitter le groupe suite à la parution dans la presse d’insultes proférées envers le sélectionneur Raymond Domenech. Les Tricolores seront éliminés le 22 juin, après un revers 2-1 face aux Sud-Africains.

L’Italie, tenante du titre, éliminée dès le premier tour

Les vainqueurs du Mondial 2006 vivent également une édition 2010 pénible. Malgré un effectif expérimenté et talentueux, les Italiens sont, eux aussi, éliminés dès le premier tour de cette Coupe du monde. Ils avaient pourtant face à eux des adversaires abordables, comme le Paraguay (1-1), la Nouvelle-Zélande (1-1) et la Slovaquie (2-3).

La main de Luis Suarez et l’élimination du Ghana

Après les éliminations de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, du Cameroun et du Nigeria, tous les espoirs du continent reposent sur le Ghana. Les « Black Stars » ont sorti les Américains 2-1 en huitièmes de finale. En quarts, les vice-champions d’Afrique et l’Uruguay se neutralisent 1-1 et vont en prolongation. Lorsqu’à la 120e minute, l’attaquant Luis Suarez stoppe sur sa ligne un tir de Dominic Adiyiah, l’Afrique toute entière se voit enfin dans le dernier carré de la Coupe du monde. Mais Asamoah Gyan rate son penalty. Il envoie le ballon sur la transversale. Stupeur. Aux tirs au but, les Uruguayens sont ensuite les meilleurs et se qualifient pour les demi-finales.

Un Diego Forlan irrésistible

Face au Ghana, Diego Forlan marque son troisième but durant cette Coupe du monde 2010. L’attaquant en ajoutera deux autres : un en demi-finale face aux Pays-Bas (2-3) et un autre face à l’Allemagne (2-3). Buteur, passeur, celui qu’on surnomme « Cachavacha » illumine la compétition. A tel point qu’il en sera désigné meilleur joueur. Un honneur rare pour un élément dont l’équipe n’a pas atteint la finale. L’Uruguay finira en effet 4e de la compétition.

La Mannschaft humilie l’Argentine de Maradona

Diego Maradona, vainqueur en tant que joueur en 1986, rêvait de remporter une autre Coupe du monde, cette fois comme sélectionneur. Mais au Cap, face à une Mannschaft impressionnante de réalisme et de talent, l'Argentine a coulé. L'Albiceleste se fait même cueillir à froid, dès la 3e minute ! Terrassée 4-0 à l'issue d'une rencontre qu'elle n'a jamais paru en mesure de gagner, l’Argentine se fait littéralement humilier par l'Allemagne. En conférence de presse d'après match, Diego Maradona a donné l’image d’un sélectionneur dépité et vexé par l’humiliation subie face à Miroslav Klose et ses compatriotes. « Là, je vais avoir 50 ans en octobre, c'est le plus dur moment de ma vie. C'est comme prendre un coup de poing au visage », avait-il dit.

Des Néerlandais impressionnants jusqu'en finale

En Afrique du Sud, les Pays-Bas retrouvent la finale après 32 ans d'absence. Les Néerlandais s'offrent une troisième finale de Coupe du monde après celles de 1974 et 1978. Après les deux premières journées du groupe, les Néerlandais comptaient déjà six points. Après avoir éliminé la Slovaquie en huitièmes de finale, le Brésil fait les frais des attaques bataves en quarts de finale. La Seleção, réduite à dix dès la 73e, sort de la compétition (2-1) et perd tout espoir d’accrocher une sixième étoile à son maillot. Les Pays-Bas tiennent ainsi leur revanche. Ils avaient été éliminés par le Brésil en quart de finale du Mondial 1994 et en demi-finale de l’édition 1998. En demi-finale, un autre pays sud-américain se fait aussi éliminer par les Pays-Bas : l’Uruguay. En finale, l’Espagne stoppe les Néerlandais après prolongation (1-0).

L’apparition de Nelson Mandela en finale

Nelson Mandela est apparu avant la finale opposant les Pays-Bas à l'Espagne. Devant 85 000 supporters, sa présence clôturait le spectacle sons et lumières. Souriant, sur la pelouse de Soccer City à Johannesburg, le leader de la lutte-anti-apartheid a fait le tour du stade dans une voiturette. Habillé d'un long manteau et d'une toque noire pour affronter le froid de l'hiver austral, Mandela était accompagné par son épouse Graça Machel. La foule en liesse a applaudi le couple pendant plusieurs minutesen scandant «Madiba», son nom tribal. Sa présence était restée longtemps incertaine en raison de son grand âge (presque 92 ans) et du décès de l'une de ses arrière-petites-filles dans un accident de la route à quelques heures du coup d'envoi du Mondial.

Le duel perdu par Arjen Robben face à Iker Casillas en finale

Le duel est décisif. Lancé grâce à une passe en profondeur de Wesley Sneijder, Arjen Robben échappe à la vigilance de Gerard Piqué et Carles Puyol. Il se présente seul face au gardien Iker Casillas. A la 62e minute, l’Espagne et les Pays-Bas, toujours à égalité (0-0), se disputent le titre mondial. La Roja domine son adversaire, mais tout peut basculer en faveur des Pays-Bas. Casillas sort jusqu’à son point de penalty et attend la décision de Robben. Le joueur du Bayern Munich tente de frapper au but du plat du pied gauche. Casillas se couche du mauvais côté. Cependant, son pied droit détourne le ballon en corner. « Plus Robben avançait, plus je me disais que mes chances de stopper sa tentative étaient élevées. Aujourd’hui encore, quand je revois cette parade, je suis ému jusqu’aux larmes », a raconté le portier quelques années plus tard.

Le premier sacre mondial de l’Espagne

« 2010, odyssée de l'Espagne » ou encore « victoire du meilleur collectif ». Au lendemain de la victoire de l’Espagne face aux Pays-Bas, la presse française avait largement salué le premier titre mondial de la Roja. Dans leur pays, les Espagnols avaient été encore plus dithyrambiques. El Mundo estimait que ce mondial avait « tout simplement couronné l'un des meilleures équipes de tous les temps ». Le journal ABC parlait « d'une euphorie pas prête de s'arrêter à travers tout le pays, le titre mondial en football était le seul qui manquait au sport espagnol ». L’Espagne est devenue le premier pays à remporter, successivement et dans cet ordre, l’Euro puis le Mondial. Après prolongation, les Pays-Bas ont fini par céder sur une reprise du droit d’Iniesta, libre de tout marquage au deuxième poteau (1-0, 116e). L’Espagne est le premier pays européen à remporter la Coupe du monde en dehors de son continent. Pourtant, jamais dans l’histoire, un champion du monde n’avait si peu marqué avec huit buts.

