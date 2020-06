Tokyo 2020: de nombreux sponsors incertains pour le report de 2021

Texte par : RFI Suivre

Près des deux tiers (65%) des partenaires des JO de Tokyo 2020, reportés d'un an en raison du coronavirus, ne sont pas certains de maintenir leurs engagements, selon un sondage publié ce vendredi 12 juin par la chaîne japonaise de télévision publique NHK. Certains partenaires se sont dits inquiets des conséquences pour leurs opérations promotionnelles durant les Jeux dont la voilure devrait être réduite, face au risque de propagation du Covid-19 et de la montée des coûts pour les organisateurs, selon la NHK. Les sponsors redoutent aussi une annulation pure et simple des JO de Tokyo, les organisateurs ayant souligné que 2021 était la « dernière option » pour les tenir. Beaucoup d'entre eux ont également expliqué qu'ils n'avaient pas encore pris leur décision parce que la renégociation de leurs contrats avec les organisateurs n'a pas encore commencé.