Top 14: l'arrêt de la saison? "La meilleure décision", selon Paul Goze

Paris (AFP)

Officiellement acté jeudi par l'assemblée générale de la LNR, l'arrêt de la saison était "la meilleure décision qu'il y avait à prendre", a défendu le président de la Ligue Paul Goze dans un entretien à l'AFP.

"Je pense que c'est la meilleure décision qu'il y avait à prendre. Toute autre décision aurait été un rafistolage qui n'aurait pas été de bon aloi", a confié le président de la LNR vendredi à l'AFP.

La veille, le classement du Top 14 avait été arrêté et homologué à l'issue de la 17e journée et la saison de la première division française 2019-2020 s'est donc terminée sans champion, ni montée ni descente.

"Le championnat, même si on l'avait repris, n'aurait pas pu être repris avant le mois d'août, au plus tôt, et à huis clos. Ce qui n'aurait pas rapporté d'argent aux clubs. Si on avait dû finir le championnat, même si au bout de quelques matches on avait pu faire entrer des supporters dans les stades, on n'aurait pas pu reprendre la saison d'après avant trois ou quatre mois. Donc on aurait eu des clubs qui seraient restés des mois entiers sans revenus", a expliqué Goze.

"Les revenus de la saison 2019-2020 ont déjà été versés, par les partenaires, par la télévision... On aurait donc dû attendre la reprise trois ou quatre mois, avec aucun revenu parce que tout le monde n'aurait recommencé à payer que quand la saison 2020-2021 reprend. Arrêter la saison était donc, de très loin, la meilleure solution qui pouvait être prise. C'était une fausse bonne idée, de vouloir reprendre la saison", a-t-il ajouté.

Le Top 14 est censé reprendre en septembre, avec la 1re journée de la saison 2020-2021, prévue le 4 septembre.

"On termine sur une saison blanche, c'est comme ça. Il y en a eu d'autres et peut-être y'en aura-t-il d'autres encore? Il faut savoir s'adapter aux circonstances", a-t-il poursuivi.

En Angleterre, la Premiership pourrait reprendre le 15 août, ont estimé les organisateurs alors que le championnat est interrompu depuis le 8 mars en raison de la pandémie de Covid-19.

Les modalités de reprise de la Premiership, à qui il reste neuf journées à disputer, n'ont pas été précisées.

