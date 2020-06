Boxe: l'ombre du crime plane sur les combats Joshua-Fury

Texte par : RFI Suivre

L'affrontement entre les rois des lourds de la boxe anglaise se précise. Les Britanniques Anthony Joshua, champion du monde WBA, WBO et IBF, et Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC, pourraient enfin se rencontrer sur un ring à l'été 2021. Eddie Hearn, le promoteur d' «AJ», a indiqué mercredi 10 juin qu'un accord était proche pour la signature d'un contrat pour deux combats dans un an. Mais en Irlande, cette éventuelle double affiche suscite la controverse. Tyson Fury a remercié Daniel Kinahan pour son rôle dans les négociations; or, celui-ci est considéré par les autorités irlandaises comme un membre important du crime organisé. Leo Varadkar, le Premier ministre irlandais, a fait part de son étonnement. L'Irlande a même contacté les Émirats arabes unis, où résiderait Daniel Kinahan, à ce sujet. Avant de voir enfin Joshua et Fury s'affronter, d'autres combats importants doivent se tenir. D'ici fin 2020, en fonction de l'évolution de la pandémie de coronavirus, Anthony Joshua doit se mesurer au Bulgare Kubrat Pulev, tandis que Tyson Fury doit une «belle» à l'Américain Deontay Wilder, après leur match nul de décembre 2018 et sa victoire éclatante de février 2020.