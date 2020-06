Football: Mertens nouveau meilleur buteur de l'histoire de Naples

Texte par : RFI Suivre

Dries Mertens est entré dans l'histoire du SSC Napoli samedi 13 juin. En demi-finale retour de la Coupe d'Italie, le Belge a égalisé face à l'Inter Milan (1-1), permettant ainsi à son équipe, victorieuse à l'aller (1-0), de rejoindre la Juventus en finale. Avec désormais 122 buts inscrits depuis son arrivée en 2013 en provenance du PSV Eindhoven, l'attaquant âgé de 33 ans est le meilleur buteur de l'histoire du club napolitain. Il fait mieux que l'ancien recordman, le Slovaque Marek Hamsik (121 buts entre 2007 et 2019), et que l'idole Diego Maradona (115 buts entre 1984 et 1991). La finale de la Coupe d'Italie contre la Juve aura lieu le 17 juin au Stade olympique de Rome, toujours à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.