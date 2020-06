NBA: Irving opposé à une reprise à Orlando

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

La star de Brooklyn Kyrie Irving a participé à une conférence téléphonique avec la NBA et a exprimé son opposition à une reprise de la saison prévue le 31 juillet en Floride, ont rapporté plusieurs médias américains samedi.

D'après ESPN et The Athletic, citant des sources anonymes, la question des discriminations raciales et du climat social et politique actuel a été évoquée au cours de cette conférence qui a réuni quelque 100 joueurs et joueuses.

"Je ne soutiens pas le fait d'aller jouer à Orlando", a déclaré Irving selon The Athletic. "Il y a quelque chose qui ne sent pas bon", a ajouté le joueur, forfait jusqu'à la fin de la saison en raison d'une blessure à l'épaule droite pour laquelle il a été opéré il y a trois mois.

Joel Embiid, Carmelo Anthony, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Chris Paul ou encore Dwight Howard auraient également participé à cette réunion d'après les médias.

Après un temps mort de quatre mois et demi dû au coronavirus, la NBA a décidé de reprendre la saison actuelle dès le 31 juillet à Orlando (Floride), où sera couronné un champion parmi les 22 équipes concernées.

Les matches auront lieu à huis clos et se dérouleront à Disney World, plus exactement sur l'immense site "ESPN Wide World of Sports Complex", qui dispose de trois salles ainsi que d'hôtels capables d'accueillir les délégations.

