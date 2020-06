Trump ne regardera pas les compétitions autorisant les sportifs à mettre un genou à terre

Texte par : RFI Suivre

Farouche opposant au geste du genou à terre popularisé en 2016 par le quarterback Colin Kaepernick pour dénoncer le racisme et les violences policières, Donald Trump n'a pas changé d'avis. Le « Take A Knee », revenu dans l'actualité après la mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai et toutes les manifestations engendrées par ce drame, n'est toujours pas du goût du président des États-Unis. Alors que les fédérations américaines de football et de football américain ont annoncé qu'elles autorisaient les joueurs et joueuses à poser un genou à terre lors de l'hymne national pour manifester leur soutien au mouvement « Black Lives Matter », Donald Trump a vivement réagi sur Twitter samedi 13 juin. Le chef d'État a approuvé l'élu républicain Matt Gaetz, qui siège à la Chambre des représentants de Floride et qui a critiqué les fédérations citées précédemment. « Je ne regarderai plus beaucoup ! », a commenté Donald Trump à propos de la fédération de football. Dans un deuxième tweet, le président a ajouté : « Il semble que la NFL prenne la même voie, mais ce sera sans moi ! »