MLB: toujours pas d'accord salarial entre la ligue et les joueurs

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le syndicat des joueurs de la Ligue nord-américaine de baseball a indiqué samedi avoir refusé la dernière proposition salariale des propriétaires de clubs pour démarrer la saison, et les a pressés de présenter un calendrier des matches, en l'absence d'accord entre les parties.

"Malheureusement, il semble que la poursuite du dialogue avec la ligue (MLB, qui relaie les intérêts des propriétaires, ndlr) serait futile", a regretté dans un communiqué Tony Clark, le président de la MLBPA. "Il est temps de reprendre le travail. Dites-nous quand et où", a-t-il encore enjoint. Selon ESPN, le syndicat a demandé à être informé des intentions de la Ligue au plus tard lundi.

La saison devait commencer fin mars mais la pandémie de coronavirus l'en a empêchée.

Fin mars, les joueurs avaient accepté de sacrifier près de 50% de leurs salaires si la saison était réduite à 82 matches, soit environ de moitié.

La MLB fait depuis valoir qu'elle perdrait de l'argent si les joueurs étaient payés au prorata convenu, a fortiori sans source de revenus provenant de la billetterie, les matches devant se jouer à huis clos.

Dans ce contexte, la ligue a récemment soumis une nouvelle proposition salariale aux joueurs: 72 rencontres seraient disputées, et les joueurs percevraient 70% de leur salaire au prorata du nombre de matches joués.

"Notre objectif premier est de jouer la saison la plus complète possible, dès que possible et de la manière la plus sûre qui soit. Les joueurs ont renoncé à plusieurs milliards pour y parvenir", a réagi samedi la MLBPA.

Face à la saignée financière provoquée par le Covid-19, "nous avons fait des propositions additionnelles destinées à injecter de nouvelles recettes dans l'industrie (...) Ces efforts sont tombés dans l'oreille d'un sourd", a attaqué le syndicat.

"Nous sommes déçus que la MLBPA ait choisi de ne pas négocier de bonne foi au sujet de la reprise du championnat, après que la MLB a soumis trois propositions successives offrant aux joueurs, aux clubs et à nos supporters un épilogue amiable à cette situation très difficile", a déploré la ligue dans un communiqué.

Selon la MLB, les deux parties à l'accord signé en mars étaient d'accord sur le fait qu'il n'était valable que si les supporters pouvaient assister aux matches.

"Nous allons évaluer le refus du syndicat d'adhérer aux termes de l'accord de mars et, après avoir consulté les propriétaires, déterminer la meilleure manière de proposer à nouveau du baseball à nos supporters", a conclu la ligue, qui espère reprendre le championnat le 4 juillet.

© 2020 AFP