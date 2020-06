2020, une saison cycliste inédite ramassée sur quatre mois

Le Comité de gestion de l’Union cycliste internationale (UCI) a acté les 10 et 11 juin la reprogrammation de plusieurs courses cyclistes. Entre août et novembre, les épreuves vont s’enchainer à une vitesse folle pour le plus grand plaisir des amateurs de la Petite reine. Pour les équipes, ce sera un vrai casse-tête pour la participation à plusieurs grandes épreuves en même temps.

Comme pour tous les sports, la pandémie du Covid-19 a chamboulé le monde du cyclisme. Depuis Paris-Nice en mars dernier, où aucun spectateur n'était désormais admis à 300 mètres du podium lors des arrivées et à 100 mètres au moment des départs, plus aucune course cycliste n’a eu lieu.

Après plusieurs mois d’arrêt, la saison va repartir sur des chapeaux de roues, cet été en Europe. La légendaire classique Milan-San Remo se déroulera le 8 août, et marquera le retour des Monuments*. Ensuite, les courses vont s’enchaîner et parfois se chevaucher.

Un«Super Dimanche»de cyclisme le 25 octobre

Le Tour de Lombardie, qui avait d’abord été repoussé au 31 octobre, se disputera le 15 août. Cet autre Monument du cyclisme, habituellement dernier de la saison, se déroulera une semaine après Milan-San Remo et en même temps que le Critérium du Dauphiné, du 12 au 16 août. Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres, se disputeront les 2 et 16 octobre.

Le 25 octobre prochain, on pourra suivre en même temps la dernière étape du Tour d’Italie, la 6e étape du Tour d’Espagne (Vuelta) et Paris-Roubaix. « Ce sera surtout un "Super Dimanche" de cyclisme. Il faut imaginer le fan de vélo ! Il sera presque obligé d’avoir trois télés à la maison », déclare Marc Madiot, manager de l’équipe Groupama-FDJ sur le site internet de la formation. En raison de l’encombrement des courses, certains organisateurs ont même annoncé l’annulation de leur épreuve. Flanders Classics a pris cette décision pour À Travers la Flandre, traditionnelle semi-classique de préparation du Tour des Flandres.

« Dans toute cette période, je pense qu’il faudra apprécier la saveur de la course plutôt que pointer les inconvénients qu’on pourra rencontrer à certains moments », assure Marc Madiot. « Pour moi ça ne va pas changer grand chose au niveau de la densité du programme. Il est seulement décalé », nous confie de son côté le coureur Nicolas Roche, de la formation Sunweb.

Tous les organisateurs espèrent les meilleurs coureurs

Un calendrier ramassé sur la fin de l’année devrait tout de même donner des maux de têtes aux directeurs sportifs pour la composition des équipes. Certaines grandes épreuves comme le Tour d’Italie pourraient avoir lieu sans véritables têtes d’affiche.

« Les meilleurs coureurs, on ne peut pas les multiplier ! Avec cette concentration de courses, c’est vraiment une année particulière. À la base, le World Tour (19 équipes de première division, ndlr), c’est les meilleures équipes avec les meilleurs coureurs », explique Jean-René Bernaudeau. Ajoutant : « Le programme est immense notamment pour les équipes françaises (Groupama FDJ et AG2R La Mondiale, Cofidis) qui doivent obligatoirement participer aux compétitions du World Tour, mais qui ne doivent pas non plus laisser tomber les autres organisations sur le territoire français, par solidarité. Ça va être compliqué à gérer. Des épreuves vont être favorisées quand d’autres ne le seront pas. »

« Avec environ 30 coureurs, les équipes World Tour ont la capacité de faire le calendrier. Le problème, c’est que tous les organisateurs veulent des têtes d’affiche. J'imagine que tout le monde voudra Peter Sagan ! », fait valoir Nicolas Roche. Le Franco-Irlandais pourrait partciper à son dixième Tour de France, fixé du 29 août au 16 septembre. Et ensuite une deuxième course de trois semaines avec la Vuelta du 18 octobre au 8 novembre.

*le terme « monuments » désigne les cinq classiques les plus prestigieuses, à savoir Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie.

